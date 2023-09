Apple ëmfaasst EU Reglementer mat USB-C Ladeporten um iPhone 15

Apple ass agestallt fir säin héich erwaarten iPhone 15 op hirem alljährlechen Produktstart Event an den USA z'entdecken. De Brennpunkt vum Start vun dësem Joer ass d'Entscheedung vun der Firma USB-C Ladeporten anstatt säin traditionellen Lightning Ladehafen opzehuelen. Dës Beweegung kënnt als Resultat vun der Europäescher Unioun Reglementer déi all Handyen, déi an hire Memberlänner verkaaft ginn, erfuerderen, e standardiséierte Ladeport bis Enn 2024 ze hunn.

D'EU-Reglement huet dem Apple seng Hand gezwongen, well d'Firma dës Ännerung soss net fräiwëlleg gemaach hätt. Apple ass historesch bekannt fir seng Resistenz géint Industrie-breet Standarden, wéi zum Beispill de Lightning Hafen, deen am Joer 2012 agefouert gouf. D'Decisioun vun der EU zielt awer d'elektronesch Offall a Plastiksverschmotzung ze reduzéieren andeems d'Kompatibilitéit vum Ladegeräter streamlinéiert gëtt.

Wärend Apple de leschte groussen Tech Ris ass fir den USB-C Standard z'adoptéieren, erwaarden d'Industrieexperten datt d'Firma dës Ännerung als e positive Schrëtt no vir fir den iPhone a seng Benotzer presentéiere wäert. D'Firma wäert méiglecherweis d'Virdeeler vum USB-C ënnersträichen, sou wéi méi séier Laden an universell Kompatibilitéit, wärend hirem Produktstart Event.

Zousätzlech zum USB-C Ladehafen, Analysten virauszesoen datt Apple aner nei Features aféieren fir d'Konsumenten ze begeeschteren an de globale Réckgang vun der Smartphone Nofro entgéintzewierken. Spekulatiounen enthalen eng Periskopkamera mat verstäerkte Zoomfäegkeeten, e nei designéierte Frame gemaach mat Titan, an en aktualiséierte Prozessor. D'Evenement fënnt am Steve Jobs Theater am Apple säi Sëtz zu Cupertino, Kalifornien statt.

D'EU Reglementer iwwer Ladehäfen markéieren eng bedeitend Ännerung am Apple Produktdesign, well d'Firma sech op eng méi standardiséiert Approche verännert. Dës Beweegung entsprécht dem Zil vun der EU fir elektronesch Offall ze reduzéieren an ökologesch Nohaltegkeet ze förderen.

