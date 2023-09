By

Apple huet offiziell hiren neie Smartphone, den iPhone 15, als Deel vu sengem Wonderlust Event enthüllt. Den iPhone 15 kënnt an zwee Modeller: den iPhone 15 an den iPhone 15 Plus, béid mat beandrockende 6.1-Zoll a 6.7-Zoll Displays, respektiv.

Ee vun de bemierkenswäertsten Ännerungen an der iPhone 15 Serie ass d'Zousatz vun engem USB-C Hafen, wat méi séier Opluedgeschwindegkeet erlaabt. Dës Beweegung kënnt als Äntwert op en neit Gesetz vun der Europäescher Unioun, dat all Smartphones, Pëllen a Kameraen erfuerdert USB-C bis 2024 ze benotzen. matte Glas zréck.

Den iPhone 15 huet verschidde bemierkenswäert Features. Et benotzt e Super Retina XDR Bildschierm mat OLED Technologie, bitt vibrant Faarwen an eng maximal Hellegkeet vu bis zu 2000 nits. D'Kamera System enthält eng 48MP Haaptkamera mat 2x Telephoto a kontinuéierlech Zoom. Zousätzlech stellt den iPhone 15 en "Auto Portrait Mode" vir, deen d'Benotzer erlaabt beandrockend Porträtfotoen ze maachen ouni manuell op de Portrait Mode ze wiesselen.

Ugedriwwe vum A16 Bionic Chip, bitt den iPhone 15 eng verbessert Leeschtung an eng méi grouss Batterie fir verlängert Benotzung. Eng aner bedeitend Ännerung ass d'Aféierung vun der Dynamic Island, eng pillefërmeg Notch déi virdru exklusiv fir d'Pro Modeller war. Wéi och ëmmer, den ëmmer-on Display an d'ProMotion Feature, mat Erfrëschungsraten vu bis zu 120Hz, bleiwen exklusiv fir d'iPhone 15 Pro Modeller.

Zousätzlech zum iPhone 15 huet Apple och den iPhone 15 Pro opgedeckt. De Pro Modell wäert Grad 5 Titanium Materialien hunn, wat et méi hell mécht a méi kleng Grenzen huet. Et wäert en neien "Aktiounsknäppchen" aféieren, deen de klassesche Ring Silent Switch ersetzt, de Benotzer eng Rei vu personaliséierbaren Aktiounen ubitt. Den iPhone 15 Pro gëtt vum A17 Chip ugedriwwen, mat der éischter 3 Nanometer Technologie an enger neier GPU mat Hardware-beschleunegt Ray Tracing fir Gaming.

Mat sengem beandrockende Kamerasystem, verbesserte Leeschtung an innovativen Features, versprécht d'iPhone 15 Serie eng aussergewéinlech Smartphone Erfahrung ze liwweren.

