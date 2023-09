Apple Setzt fir nei iPhones a Produkter beim Launch Event z'entdecken

Apple bereet sech op fir seng lescht Opstellung vun iPhones, Apple Watches an aner Produkter op engem Live-streamed Start Event en Dënschdeg ze weisen. D'Firma hofft datt dës nei Offeren hëllefen den iPhone Verkaf ze stäerken, déi an de leschten dräi Véierel erofgaange sinn. Bedenken iwwer d'Zukunft vun iPhones a China wéinst Spannungen mat den USA hunn och den Apple Maartwäert negativ beaflosst.

Déi nei iPhone Linn gëtt erwaart aus véier Modeller ze besteet: den iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, an 15 Pro Max. D'Basismodeller, iPhone 15 an 15 Plus, wäerten am Aklang mat de fréiere Apple Produkter sinn, wärend de Schwéierpunkt op den High-End Pro Modeller wäert sinn. Apple zielt d'Clienten ze begeeschteren fir méi fir en neien Telefon mat de Pro Modeller ze bezuelen, déi rumoréiert gi mat enger Präiserhéijung vun $ 100 am Verglach zum fréiere iPhone 12.

Fir de méi héije Präis ze justifiéieren, wäerten d'Pro a Pro Max Modeller en neien A17 Chip mat verbesserte Veraarbechtungskraaft, verstäerkter Erënnerung a verstäerkter Batterieliewen hunn. De Pro Max wäert och aktualiséiert Lënse fir besser Zoomfäegkeeten hunn. Zousätzlech wäerten dës Modeller Titankanten hunn anstatt Edelstol, wat hir Gesamtgewiicht reduzéiert. Eng bemierkenswäert Ännerung ass den Ersatz vum Ring / Mute Schalter mat engem "Aktiounsknäppchen", deen verschidde Funktiounen ausléist.

De Start vun den neien iPhones gëtt erwaart potenziell e "Mini Super-Zyklus" ausléisen, wou eng bedeitend Unzuel vu Konsumenten décidéieren hir Smartphones ze upgrade. Nom Wedbush Analyst Dan Ives, e Véierel vun Apple's globalen iPhone Benotzer hunn hir Apparater a véier Joer net upgradéiert, an iwwerschratt dem Apple seng Fuerderung vun enger dräi-Joer Liewensdauer fir iPhones.

Wärend Konkurrenten wéi Samsung a Google ausklappbar Telefone mat béien Schiirme aféieren, ännert Apple net déi fundamental Form oder Form vu sengen iPhones. Wéi och ëmmer, eng bedeitend Ännerung déi d'Benotzer kënnen oder net begréissen ass d'Adoptioun vun engem neie Ladehafen. Déi neist iPhones ersetzen Apple's propriétaire Lightning Hafen mat engem USB-C Ladeport fir nei europäesch Reglementer ze respektéieren.

Aner erwaart Ukënnegung enthalen aktualiséiert Versioune vun der Apple Watch, der Serie 9 an der Ultra, déi méi séier Veraarbechtungsgeschwindegkeet a verstäerkte Location Tracking Fäegkeeten hunn. Zousätzlech kann Apple iOS 17 Softwareupdates aféieren wéi Autokorrekturverbesserungen, eng nei Journaling App, eng digital Visittekaart Tauschfunktioun, an offline Navigatiounskaart Downloads.

