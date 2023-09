Apple deelt Verkaf-Off op Chinesesch iPhone Crackdown Spekulatiounen sollten Investisseuren keng Suergen maachen

Apple (AAPL) Aktien hunn e Verkaf erlieft wéinst Spekulatiounen iwwer e chinesesche Réckschlag op iPhone Notzung ënner Regierungsaarbechter. Wéi och ëmmer, Investisseuren sollten net vun der Firma Angscht hunn. Den Jim Cramer, e prominenten Investisseur, steet fir dem Club seng "eegen et, handelt et net" Bezeechnung op Apple Aktie.

De Verkaf huet ugefaang nodeems e Bericht vum Wall Street Journal virgeschloen huet datt d'chinesesch Regierung hir Aarbechter instruéiert net iPhones oder aner auslännesch Apparater op der Aarbecht ze benotzen. Den Zweck vun dëser Beweegung ass d'Vertraue vu China op westlech Technologie ze reduzéieren. Wärend weder China nach Apple offiziell Aussoen iwwer de Bericht gemaach hunn, ass et onsécher wéi dëst iPhone Verkaf a China beaflosse kann, dat ass déi zweetgréisst Wirtschaft vun der Welt an e bedeitende Maart fir Apple.

D'Feele vu Kloerheet iwwer d'Zuel vun de Leit, déi vum Verbuet betraff wieren, bedeit datt Investisseuren net iwwerhaapt solle reagéieren. Den Jim Cramer huet Zweifel iwwer déi potenziell Katastroph ausgedréckt, déi e puer Angscht hunn, andeems hien Informatioune vu senge Kontakter a China zitéiert, déi uginn datt d'Leit do nach ëmmer iPhones kafen. Hien huet och bemierkt datt et keng merkbar Ännerungen am Foussverkéier an Huawei Geschäfter a China goufen.

Och wann Huawei, e chinesesche Tech Ris, virdru Restriktiounen op d'Benotzung vun iPhones konfrontéiert huet, schéngt et datt dës Restriktiounen elo ausgebaut kënne ginn fir Millioune méi Leit a China ze decken. Dës Rumeuren hunn Apple Aktien an de leschten zwou Handelssessiounen erofgaang.

Wéi och ëmmer, Analyse vun der Bank of America suggeréiert datt Apple net wesentlech vun engem Verbuet ënner chinesesche Regierungsaarbechter beaflosst wier. D'Fuerschungsnotiz vun der Bank huet de positiven Ausbléck beliicht, deen zu der héich erwaarter Enthüllung vum iPhone 15 féiert, wat geschwënn erwaart gëtt. D'Notiz huet och d'Risike vu méi schwaache Verbraucherausgaben erwähnt, awer huet schlussendlech Vertrauen an Apple seng Perspektiven ausgedréckt.

Aner Analysten, wéi den Daniel Ives vu Wedbush Securities, gleewen datt d'Reaktioun vum Maart op d'Spekulatioun iwwerdriwwen ass. Den Ives schätzt datt och wann et e Verbuet wier, et nëmmen e klenge Prozentsaz vun den Total iPhones, déi a China verkaaft ginn, beaflossen. Hien huet betount datt Apple bedeitend Maartundeel am China sengem Smartphone Maart gewonnen huet.

Wärend Apple 19% vu senge Recetten aus China ofgeleet, kënnt e wesentlechen Deel vu senge Recetten aus anere Regiounen wéi Amerika an Europa. D'Firma mécht och Efforte fir an opkomende Wirtschaft wéi Indien auszebauen. Apple huet seng Versuergungskette diversifizéiert fir d'Risiken mat geopolitesche Spannungen tëscht den USA a China ze reduzéieren.

Den CNBC Investing Club, gefouert vum Jim Cramer, behaapt datt Apple eng Premium Mark a China bleift. Keefer mat de Mëttele wäerte weider iPhones kafen onofhängeg vun all Spekulatiounen iwwer Chinesesch Regierungsregelen.

