Apple Aktie fällt wéi China verlängert iPhone Verbuet

D'Aktie vun Apple sinn 3.4% erofgaang nodeems Berichter opgetaucht sinn datt China plangt säi Verbuet op d'Benotzung vun iPhones ze vergréisseren fir Regierungsgestützte Agenturen a Firmen ze enthalen. Dës Neiegkeet huet Bedenken iwwer Apple seng Fäegkeet fir Geschäfter an der zweetgréisster Wirtschaft vun der Welt ze maachen.

China ass en entscheedende Maart fir Apple, well d'Land d'lescht Joer ongeféier 20% vum Gesamtakommes vun der Firma ausgemaach huet. TechInsights schätzt datt et méi iPhone Verkaf a China war wéi an den USA am leschte Véierel. Ausserdeem fabrizéiert Apple déi meescht vu sengen iPhonen a chinesesche Fabriken.

D'Verbuet op iPhone Notzung kéint bedeitend Implikatioune fir Apple hunn. D'Firma Aktie huet säi gréissten deegleche Fall an iwwer engem Mount erlieft an ass de Moment déi schlëmmste Leeschtung am Dow Jones Industrial Average. Et ass och ze bemierken datt Apple eng bedeitend Roll an der Peking Wirtschaft spillt.

Analysten stelle sech d'Fro ob d'Haltung vun der chinesescher Regierung vis-à-vis Apple ännert. Virdru gouf Apple als relativ sécher vu Regierungsbeschränkungen a China ugesinn wéinst senger Wichtegkeet an der lokaler Wirtschaft. Wéi och ëmmer, mat de gemellte Verbueter ausgebaut, gëtt dës Perceptioun erausgefuerdert.

D'Entscheedung vu China fir iPhones fir Zentralstaatsbeamten ze verbidden gouf gefollegt vun enger Verlängerung vum Verbuet op staatlech ënnerstëtzte Firmen, dorënner PetroChina, en Energiegigant. Dës Beweegung fällt zesumme mat der Verëffentlechung vun engem neien High-End Flaggschëff Smartphone vum chinesesche Fabrikant Huawei, deen de Moment vun der US Regierung ënnersicht gëtt fir potenziell Verstouss géint Exportbeschränkungen op Halbleiteren.

D'Nouvelle vum potenziellen iPhone-Verbuet huet och e méi breeden Impakt op den Technologiesektor gehat, mam Nasdaq Composite ëm ongeféier 1% erofgaang an den Halbleitersecteur e Réckgang vun iwwer 2%.

Am Moment gouf et keng Äntwert vum Apple oder vum China Ausseministère iwwer dës Entwécklungen.

