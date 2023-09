AirPods Pro 2 Kommt elo mat USB-C Ladegerät

By

Apple huet ugekënnegt datt den neien AirPods Pro 2 mat engem USB-C Ladefall kënnt amplaz vum Lightning Connector. Dës Ännerung entsprécht dem Apple seng Adoptioun vum USB-C als Standard Connector fir seng Produkter, dorënner de Mac, iPad a Siri Remote.

D'AirPods Pro 2 selwer kréien keng Hardware Upgrades awer wäert elo kompatibel mat USB-C Laden sinn. Dëst bedeit datt d'Benotzer bequem deeselwechte Kabel benotze fir hire Mac, iPad, AirPods an déi nei iPhone 15 Lineup ze laden. Zousätzlech kënnen d'AirPods Pro 2 direkt vum iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max gelueden ginn.

Fir Clienten déi nei AirPods Pro 2 kafen, gëtt den USB-C Ladefall an der Këscht abegraff. Wéi och ëmmer, am Géigesaz zu den initialen Erwaardungen, wäert Apple den USB-C Ladefall net separat verkafen.

Bestellungen fir den neien AirPods Pro 2 mat dem USB-C Ladefall kënnen elo plazéiert ginn, mat Sendunge geplangt fir den 22. September unzefänken. De Präis fir den AirPods Pro 2 bleift bei $ 249.

Insgesamt reflektéiert dësen Update dem Apple säin Engagement fir seng Produkter mam USB-C Connector ze standardiséieren, wat méi Komfort a Kompatibilitéit iwwer Apparater erlaabt.

Quellen:

- Apple Event