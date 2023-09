Apple enthüllt iPhone 15 a Kuelestoffneutral Produkter

Apple huet viru kuerzem en Event an hirem Sëtz zu Cupertino, Kalifornien ofgehalen, wou se hir nei iPhone-Opstellung enthüllt hunn an hiren Engagement fir Kuelestoffneutralitéit ugekënnegt hunn. De Start kënnt zu enger Zäit wou d'global Smartphone Industrie mat Erausfuerderunge steet wéinst wirtschaftlechen Onsécherheeten, besonnesch a China.

Eng vun de groussen Ännerungen am neien iPhone 15 ass den Ersatz vun de Lightning Ladegeräter mat engem Universal Ladegeräter, no engem Sträit mat der Europäescher Unioun. Zousätzlech huet Apple opgedeckt datt si ugefaang hunn iPhonen an Indien ze fabrizéieren nieft hirem Haaptproduktiounshub a China. D'Produktioun vum iPhone 15 huet an der Foxconn Technology Group Fabréck zu Tamil Nadu de leschte Mount ugefaang.

Wat den Design ugeet, huet d'Basis Versioun vum iPhone 15 elo de pillefërmege dynamesche Insel Display Ausschnëtt, deen am virege iPhone 14 Pro gesi gouf. Den Telefon kënnt och mat engem neie Kamerasystem deen eng 48-Megapixel Lens enthält, e wesentlechen Upgrade vum fréiere 12-Megapixel Sensor. Ausserdeem gouf eng nei Stroossehëllef iwwer Satellit agefouert.

Fir de Flaggschëff Pro Modeller huet Apple Titan als Material fir de Bau agefouert, Edelstahl ersat. D'Pro Modeller kommen och mat engem Upgrade Kamera System, dorënner eng nei 5x Teleobjektiv a verbessert niddereg-Liicht, héich-Resolutioun Leeschtung. Mat dräi Kameralënse bidden d'Pro Modeller siwe verschidde Brennwäit.

Apple huet och déi nei Versioun vun hirer Smartwatch enthüllt, der Watch 9, déi e Chip mat verstäerkte kënschtlechen Intelligenz Fäegkeeten fir méi natierlech Stëmminteraktiounen huet. D'Watch 9 enthält en neie Geste mat enger Hand, wat d'Benotzer erlaabt hir Zeigefanger an Daumen zesummen ze drécken fir Aktivitéiten wéi d'Äntwerten oder d'Enn vun Uruff.

Wärend der Manifestatioun huet den Apple CEO Tim Cook den Engagement vun der Firma betount fir en Net-Null Impakt bis 2030 z'erreechen. Am Aklang mat dësem Zil huet Apple hiren éischte Kuelestoffneutral Produkt, den Aluminium Apple Watch, deen d'Liederbänner mat engem neie Material ersetzt. "Finewoven" genannt. Si hunn och d'Ultra Versioun vun der Watch lancéiert, mat engem méi helle Display a Kuelestoffneutralitéit.

Insgesamt weist dem Apple säi leschte Start hir Engagement fir Innovatioun, ökologesch Nohaltegkeet, an hir Fabrikatiounsfäegkeeten an Indien auszebauen.

Quellen:

- HT Korrespondent, New Delhi, 13. September 2023 (Quell)

- Bildkreditter: Apple / Screenshot (Quell)