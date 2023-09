Apple Launch Event 2023: Erwaardunge fir iPhone 15 Serie a Méi

Dat héich erwaart alljährlechen Apple Start Event, bekannt als 'Wonderlust', soll haut stattfannen, an Apple Enthusiaster ronderëm d'Welt waarden op d'Entdeckung vun der nächster Generatioun iPhone 15 Serie, zesumme mat anere spannenden Ukënnegungen. De CEO Tim Cook wäert d'Evenement am ikonesche Steve Jobs Theater a Kalifornien féieren.

Wärend dem Event ginn Apple Analysten Abléck an Meenungen iwwer wat vun der Apple Launch Event ze erwaarden 2023. Et gëtt eng detailléiert Analyse vun de rumoréierte Feature vum iPhone 15, dorënner déi nächst Generatioun Apple Watch an aner spannend Accessoiren. Live Updates a Visuals vum Cupertino Park ginn Zuschauer en Abléck an d'Atmosphär vum Event.

Ee vun den Highlights vum Event wäert ouni Zweifel de Start vun der iPhone 15 Serie sinn. Fréi Berichter suggeréieren datt de Basismodell iPhone 15 ähnlech Dimensiounen a Gewiicht behalen wéi säi Virgänger, den iPhone 14. Den iPhone 15 Pro gëtt erwaart e bësse méi déck awer méi hell wéi de fréiere Modell. Den iPhone 15 Pro Max, op der anerer Säit, gëtt virgesinn méi hell a liicht méi dënn ze sinn wéi säi Virgänger.

Wat d'Präisser ugeet, gëtt virausgesot datt de Startpräis vum méi klenge Pro Modell bei $ 999 bleift. Allerdéngs wäert et Verbesserunge fir seng Leeschtung ginn, dorënner eng Erhéijung vun RAM.

Et ginn och Rumeuren iwwer aner spannend Features, sou wéi d'Méiglechkeet vun engem méi hell iPhone 15 Pro mat engem Midframe aus Grad 5 Titanium. Zousätzlech gëtt et Spekulatiounen datt déi nächst Generatioun vun iPhones op USB-C Ladekabelen iwwergoe kéint.

Fir den Apple Wonderlust Start Event live ze kucken, hunn Zuschauer verschidde Streamingoptiounen. Apple TV Abonnente kënnen op hiren Apparater um 10:30 Auer ofstëmmen, an Net Abonnente kënnen d'Evenement op Apple senger offizieller YouTube Säit kucken. Alternativ kënnen d'Zuschauer och d'Evenement iwwer hire Webbrowser kucken andeems Dir d'Apple Websäit besicht.

No der Keynote Ried vum CEO Tim Cook gëtt et eng weider Analyse vun der Apple Visioun an Ziler, déi e verständleche Verständnis vun der Richtung vun der Firma ubitt.

