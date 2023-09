Apple's iPhone 15 a Google's Legal Battle Headline Tuesday News

An der Neiegkeet vu muer wäert Apple säin alljährlechen Keynote Event organiséieren, wou et erwaart gëtt säin héich erwaarten iPhone 15 an Apple Watch Series 9 ze weisen. Just d'lescht Woch sinn d'Aktien vun der Firma ëm iwwer 6% erofgaang wéinst Berichter vu China, déi iPhones fir Regierungsaarbechter a staatleche Firmen verbidden. D'Entdeckung vum neien iPhone an Apple Watch kënnt zu enger kritescher Zäit wéi Apple probéiert d'Opreegung z'erreechen an de Verkaf ze erhéijen.

Mëttlerweil steet Google géint eng legal Schluecht mam Justizdepartement (DOJ) iwwer Ukloe vum Online Sichmonopol. Den DOJ wäert säi Fall presentéieren an engem Versuch ze beweisen datt Google seng dominant Positioun an der Industrie mëssbraucht huet. Dëse Prozess géint Google ass e wesentlechen Test fir d'US Regierung, well se probéiert en 133 Joer aalt Gesetz ze benotzen fir den Tech Ris an aner grouss Akteuren an der Industrie ze reguléieren.

D'Resultat vu béiden Eventer wäert e wesentlechen Impakt op d'Technologie hunn. Dem Apple säin neie Produkt Entdeckung wäert déi zukünfteg Streck vun der Firma bestëmmen, well et beméit seng Positioun als Maart Leader an der Smartphone Industrie ze kréien. Op der anerer Säit huet de juristesche Kampf vu Google mam DOJ méi breet Implikatioune fir d'Reguléierung vu groussen Techfirmen a kéint e Virbild fir zukünfteg Antitrustfäll setzen.

Insgesamt verspriechen d'Schlagzeilen vum Dënschdeg spannend Entwécklungen an der Technologiewelt. Apple's iPhone 15 verroden an d'juristesch Schluecht vu Google Highlight déi lafend Erausfuerderungen a Méiglechkeete vu grousse Spiller an der Industrie.

Definitiounen:

- iPhone 15: Déi lescht Iteratioun vum Apple säi Flaggschëff Smartphone, erwaart op dem alljährlechen Keynote Event vun der Firma enthüllt ze ginn.

- Apple Watch Series 9: Déi neist Versioun vun der Apple Smartwatch, och virgesinn fir um Keynote Event ze debutéieren.

- Justizdepartement (DOJ): D'US Federal Exekutivdepartement verantwortlech fir d'Gesetz ëmzesetzen an d'Gerechtegkeet ze administréieren.

- Monopol: geschitt wann eng eenzeg Firma exklusiv Kontroll iwwer e bestëmmte Maart oder Industrie huet, wat dacks zu kompetitivt Verhalen féiert.

- Antitrust: bezitt sech op Gesetzer a Reglementer déi entwéckelt sinn fir Monopolen ze vermeiden a fair Konkurrenz um Maart ze förderen.

Quellen:

- Keng URLen - Originalartikel vum Yahoo Finance Live