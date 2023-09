Äddi vum iPhone 13 Mini: Apple fällt säi klengsten Telefon

By

Apple huet den iPhone 13 Mini gestoppt, no engem ähnleche Schicksal wéi säi Virgänger, den iPhone 12 Mini. De méi klengen Telefon gouf aus der Opstellung vun Apple geläscht, a léisst Plaz fir den iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, an déi zweet Generatioun iPhone SE (2022).

Den iPhone 12 Mini, am Joer 2020 agefouert, krut gemëschte Kritiken. Wärend e puer, dorënner de Schrëftsteller vun dësem Artikel, Fans vun der kompakter Gréisst waren, ware vill Benotzer enttäuscht mat der Batterieleszäit a knapper Écran. Als Resultat huet Apple d'Produktioun vum iPhone 12 Mini a manner wéi engem Joer ëm 70 Prozent missen reduzéieren.

Mat der Stopp vum iPhone 13 Mini hunn kleng Écran Enthusiaster nach ëmmer e puer Méiglechkeeten. Drëtt Partei Händler an Carrièren wéi Amazon bidden ëmmer nach den iPhone 13 Mini fir ze kafen. Zousätzlech ginn et uerdentlech kleng Android Telefone verfügbar, souwéi de budgetfrëndlechen zweeter Generatioun iPhone SE, deen e 4.7-Zoll Bildschierm huet, awer e puer vun de fortgeschratt Features feelt, déi am ofgeschaafte Mini Modell fonnt ginn, sou wéi Dual Kameraen, MagSafe, ultra-breetband 5G, a Face ID.

Wärend Apple decidéiert huet fir méi kleng Telefonen ze produzéieren, ginn et nach ëmmer Alternativen fir déi, déi e kompakten Apparat léiwer maachen. D'Stéierung vum iPhone 13 Mini kann e puer enttäuschen, awer et ginn nach ëmmer Optiounen um Maart verfügbar fir déi, déi e méi klengen Telefon sichen.

Definitiounen:

- iPhone 13 Mini: Déi méi kleng Versioun vum iPhone 13, agefouert vun Apple an hirer Opstellung vu Smartphones.

- iPhone SE: E budgetfrëndleche iPhone Modell mat enger méi klenger Bildschirmgréisst, suergt dacks fir Benotzer déi kompakt Geräter léiwer maachen.

Source: Sheena Vasani, The Verge.