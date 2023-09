Apple verëffentlecht Noutsoftware Update fir Pegasus Spyware Attack ze adresséieren

Apple huet en Nout-Software-Update verëffentlecht nodeems hien eng bis elo onbekannt Schwachstelle entdeckt huet, déi den Israeleschen NSO Group erlaabt huet seng Pegasus Spyware op iPhones an iPads op afstand ze sprëtzen. D'Schwachheet, bekannt als Zero-Day, huet NSO Clienten aktivéiert, dorënner Länner wéi Saudi Arabien, Rwanda a Mexiko, béiswëlleg Code a Biller ze verstoppen, déi iwwer iMessage geschéckt ginn. Dëse Code géif dann de Pegasus Spyware voll Kontroll iwwer den Apparat ginn. Pegasus ass eng mächteg Spyware déi fäeg ass onbeschränkten Zougang zu de Funktionalitéiten vun engem Apparat, sou wéi verschlësselte Messagen ze liesen, d'Kamera an de Mikrofon op afstand aktivéieren an d'Positioun vum Apparat ze verfolgen.

D'Entdeckung vun dëser Schwachstelle huet Apple opgefuerdert e Patch auszeginn, deen och eng separat Schwachstelle adresséiert, déi Apple Wallet beaflosst. D'Firma huet keng weider Detailer geliwwert, awer d'Wichtegkeet vum Update fir Milliarden iPhone Benotzer betount. Dësen Tëschefall beliicht de lafende Kaz-a-Maus-Spill tëscht groussen Techfirmen, wéi Apple, a Spyware-Fabrikanten, haaptsächlech an Israel baséiert, déi onbekannt Schwachstelle fir Iwwerwaachungszwecker ausnotzen. Regierungsagenturen benotzen dacks dës Schwachstelle fir Ziler geheim ze iwwerwaachen.

NSO Group, d'Firma hannert Pegasus, huet virdru behaapt datt säi Produkt geduecht ass fir den Terrorismusbekämpfung an d'Bekämpfung vun der organiséierter Kriminalitéit. Wéi och ëmmer, déi rezent Schwachstelle gouf vum Citizen Lab vun der University of Toronto entdeckt, déi et um Telefon vun engem Washington, DC-baséierten Employé vun enger Zivilgesellschaft Organisatioun mat internationale Büroen fonnt huet. Citizen Lab huet d'Präsenz vum Pegasus op Apparater ausgesat, déi zu Dissidenten, Journalisten, Affekoten an Oppositiounsleit a Länner mat aarme Mënscherechter records gehéieren.

D'Entdeckung vun dëser neier Schwachstelle beweist dem NSO seng Fäegkeet fir selten Schwächen a sophistikéierte Betribssystemer ze fannen, och an der Mëtt vun finanziellen Erausfuerderungen, déi aus US Regierung Sanktiounen entstinn. NSO, haaptsächlech bemannt vu fréiere Membere vun der israelescher Arméi Signaler Intelligenz Eenheeten, gouf eemol op $1 Milliard vu senge Private Equity Ënnerstëtzer geschat. Wéi och ëmmer, en 2019 Hack, deen d'WhatsApp Messagerie Plattform gezielt huet, huet zu legale Handlunge vum WhatsApp Besëtzer, Meta, zesumme mat Apple, Amazon an aner Tech Risen gefouert. NSO huet argumentéiert datt seng Handlunge vun der gesetzlecher Iwwerpréiwung befreit solle sinn, well seng Software vu souveränen Natiounen benotzt gëtt, an d'Firma feelt Visibilitéit iwwer d'Ziler vun der Spyware.

An de leschte Wochen hunn op d'mannst dräi Persounen, dorënner e UK-baséierte politesche Reporter fir Daily Mail, Notifikatioune vun Apple kritt, déi verroden datt hir Telefone vu staatlechen Akteuren gezielt goufen. Et bleift onkloer ob dës Attacke vun den NSO Systemer stamen oder déi vu senge Konkurrenten.