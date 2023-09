Apple verëffentlecht Noutsoftware Update fir Spyware Schwachstelle ze adresséieren

Apple huet en Nout-Software-Update verëffentlecht fir eng virdru onbekannt Schwachstelle a sengem iOS-Code ze adresséieren, deen den israelesche NSO Group erlaabt huet seng Pegasus Spyware op iPhones an iPads op afstand ze sprëtzen. D'Schwachheet, bekannt als Zero-Day, huet NSO Clienten, dorënner Saudi Arabien, Rwanda a Mexiko, erlaabt Code bannent Biller ze verstoppen, déi iwwer iMessage geschéckt ginn, wat d'Pegasus Spyware erlaabt d'Kontroll vun engem Apparat ze iwwerhuelen.

Pegasus ass eng militäresch-grade Spyware déi d'Verschlësselung ëmgoe kann an op verschlësselte Messagen zougräifen, d'Kamera an de Mikrofon op afstand aktivéieren an d'Location vum Apparat verfollegen. NSO gouf mat Mënscherechter Mëssbrauch a verschiddene Länner verbonnen, wat dozou gefouert huet datt d'Firma vum US Department of Commerce op d'Schwaarzlëscht gesat gouf. De Softwareupdate adresséiert och eng Schwachstelle am Apple Portemonnaie, wou Bezuelkaarte gespäichert ginn.

Dëse Patch ass Deel vun enger lafender Schluecht tëscht Tech Firmen a Spyware Hiersteller, vill vun deenen an Israel baséiert sinn. Dës Hiersteller exploitéieren onbekannt Schwachstelle bei Smartphones fir Regierungsbehörden fir Iwwerwaachung ouni Detektioun ze maachen. NSO huet behaapt datt säi Produkt geduecht ass fir potenziell Terroristen ze iwwerwaachen an organiséiert Kriminalitéit ze bekämpfen.

D'Vulnerabilitéit gouf vum Citizen Lab vun der University of Toronto entdeckt, déi et um Telefon vun engem Employé vun enger Zivilgesellschaft fonnt huet. Citizen Lab huet d'Pegasus Spyware virdru mat Honnerte vun Dissidenten, Journalisten, Affekoten an Oppositiounsleit a Länner mat aarme Mënscherechter records verbonnen. De Lockdown-Modus op iPhones aktivéieren kann dës Aarte vu Verstéiss blockéieren a verschidde Funktiounen staark beschränken.

D'Entdeckung vun dëser leschter Schwachstelle beliicht d'NSO d'Fäegkeet fir Schwächen a sophistikéierte Betribssystemer ze fannen trotz finanzielle Schwieregkeeten, déi duerch Sanktiounen vun der US Regierung verursaacht ginn. NSO, bemannt vu fréiere Membere vun der israelescher Arméi Signaler Intelligenz Eenheeten, stellt de Moment e Prozess vu WhatsApp an aneren Tech Risen iwwer d'Benotzung vu senge Spyware.

An de leschte Wochen hu verschidde Leit, dorënner e politesche Reporter fir Daily Mail, Notifikatioune vun Apple kritt, déi uginn datt hir Apparater vun "staatlechen Akteuren" gezielt goufen. Et ass net kloer ob dës Attacke vun NSO oder vu senge Konkurrenten duerchgefouert goufen.

