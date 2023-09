Keng nei iPads erwaart vun Apple bis 2024, laut Analyst Ming-Chi Kuo

Den Apple Analyst Ming-Chi Kuo huet uginn datt d'Firma onwahrscheinlech keng nei iPad Modeller virum Enn vum 2024 verëffentlecht. Dës Nouvelle kann déi enttäuschen, déi an der nächster Zukunft eng nei iPad Ukënnegung virausgesot hunn.

Wärend Apple viru kuerzem de Wonderlust Event ofgehalen huet, war et fokusséiert op d'Entdeckung vun neien iPhones, Apple Watches, a méiglecherweis AirPods. Spekulatiounen hu virgeschloen datt en iPad Erfrëschung am Oktober ka geschéien, laut dem Bloomberg säi Mark Gurman. De Gurman huet och erwähnt datt en aktualiséierten iPad Air geschwënn erwaart gëtt, well déi lescht Erfrëschung fir dëse Modell am fréien 2022 war. Wéi och ëmmer, déi méi bedeitend Aktualiséierung vum iPad Pro, deen M3 Chips an OLED Schiirme wäert hunn, soll als nächst verëffentlecht ginn. Joer. Déi lescht iPad Pro Erfrëschung ass am Oktober 2022 geschitt.

Apple huet keng offiziell Kommentarer iwwer d'Verëffentlechung vun neien iPads geliwwert.

Zousätzlech zu der Verzögerung bei neien iPad Verëffentlechungen, huet de Kuo virdru gemellt datt Apple's MacBook Lineup ausgestatt mat M3 Chips dëst Joer net verfügbar wier. Et ass méiglech datt Apple en Event am fréien 2024 organiséiert fir béid nei iPads a Macs zesummen ze lancéieren, awer dëst ass reng spekulativ.

