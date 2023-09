Apple's Upëff Press Event: Wat kënne mir erwaarden?

By

Apple bereet sech op fir säin héich erwaarten Pressevent, deen am Sëtz vun der Firma zu Cupertino, Kalifornien stattfënnt. Wärend den alljährlechen iPhone Event typesch op inkrementell Upgrades konzentréiert ass, gëtt dëst Joer Apple erwaart fir d'éischt Kéier USB-C Laden op seng Smartphones aféieren. Dës Beweegung géif mat der rezenter Gesetzgebung vun der Europäescher Unioun ausriichten, déi all kleng Geräter erfuerderen USB-C Laden bis 2024 z'ënnerstëtzen.

D'Adoptioun vun USB-C Laden géif net nëmmen de Ladeprozess iwwer verschidden Apparater a Marken streamline, mee och d'Zuel vun de Ladegeräter a Kabelen reduzéieren, mat deenen d'Konsumenten musse kämpfen. Analysten gleewen datt dës Ännerung eng bedeitend Stéierung vum iPhone Design ass, awer net dramatesch.

Zousätzlech zu USB-C Opluedstatiounen, gëtt d'iPhone 15 Opstellung geruff fir d'Fonktioun "Dynamic Island" ze hunn, déi den Notch uewen um Écran ersetzt. Déi méi héich-Enn iPhone 15 Pro an 15 Pro Max Modeller ginn erwaart nei Features ze hunn, inklusiv engem hënneschte Periskopobjektiv fir verstäerkten opteschen Zoom an en Titangehäuse fir e méi hell a méi dënn Apparat. Dës Modeller ginn och erwaart vum Apple sengem leschten A17 Chip ugedriwwen ze ginn, bitt méi séier Veraarbechtung a méi laang Batterieliewen.

D'Presse-Evenement kann och Updates iwwer Apple's Mixed Reality Headset ubidden, de Vision Pro, deen am Joer 2024 lancéiert gëtt. Apple kéint nei Features an Zesummenaarbecht fir dëst futuristescht Produkt zéien.

Ausserdeem wäert Apple méiglecherweis seng lescht Apple Watches enthüllen, dorënner d'Apple Watch Series 9, nieft den neien iPhones. D'Firma kann och seng nächst Generatioun AirPods mat engem USB-C-kompatibele Ladefall weisen. Startdatume fir zukünfteg Betribssystemer, wéi iOS 17, kënnen och ugekënnegt ginn.

Wéi och ëmmer, d'Evenement gëtt net erwaart nei iPads oder Mac Computeren ze weisen, well Analysten erwaarden datt dës Ukënnegung am Oktober kommen. Och Apple gëtt net virausgesot en ausklappbare Gerät erauszebréngen fir mat Samsung a Google seng Offeren ze konkurréieren.

Zesummegefaasst versprécht dem kommenden Pressevent vun Apple spannend Updates an Ännerungen, mat der Aféierung vun USB-C Laden op iPhones e wesentlechen Highlight. D'Konsumenten kënnen och op nei Features an der iPhone 15-Opstellung freeën, souwéi d'Tease fir de Vision Pro Mixed Reality Headset. D'Evenement ass geplangt am Apple säi Sëtz stattfannen a gëtt op hirer Websäit live gestreamt.

