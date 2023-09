By

An engem Effort fir mat grousse Konkurrenten wéi Amazon, Google a Meta ze halen, huet Apple gemellt bedeitend Ressourcen fir d'Entwécklung vu kënschtlecher Intelligenz (AI) ze widmen. Wärend aner Firmen hir eege AI Tools virun engem Joer verëffentlecht hunn, huet Apple seng Zäit geholl fir seng Offeren ze perfektionéieren. Elo gëtt gesot datt den Tech Ris Millioune Dollar pro Dag fir AI Entwécklung ausginn.

No der Informatioun huet Apple verschidde Teams déi un verschiddenen AI Modeller schaffen. Ee vun dësen Teams konzentréiert sech op e Bildgeneratiounsmodell, während eng aner un engem multimodale Modell schafft, dee souwuel Text a visuell Daten handhaben kann. Zousätzlech gëtt et eng konversativ AI Eenheet gefouert vum John Giannandrea, Apple Senior Vice President vun Machine Learning an AI Strategie, deen ursprénglech agefouert gouf fir Siri ze verbesseren.

Dës AI Modeller hunn d'Potenzial fir Aufgaben duerch Siri ze automatiséieren a kënnen och als AI Clientsservice Chatbots fir AppleCare benotzt ginn. Dem Apple säi gréisste Grondmodell, mam Numm 'Ajax GPT', iwwerschreift dem OpenAI säi GPT 3.5, deen déi gratis Versioun vum ChatGPT ugeet, wat Kraaft a Kapazitéit ugeet. Ajax GPT gëtt gesot datt et iwwer 200 Milliarde Parameteren huet, während GPT 3.5 ongeféier 175 Milliarde Parameteren huet.

Wéi och ëmmer, grouss Sproochmodeller z'entwéckelen wéi Ajax GPT kënnt mat bedeitende Käschten. Den Trainingsprozess erfuerdert deier Hardware, grouss Quantitéiten un Daten, a wesentlechen Energieverbrauch. Trotz de finanziellen a logisteschen Erausfuerderunge betrëfft Apple weider vill an generativ AI ze investéieren ouni offiziell Ukënnegung iwwer säi Fortschrëtt ze maachen.

Mat dëser substantiell Investitioun an AI zielt Apple kompetitiv ze bleiwen am séier evoluéierende Feld. Andeems se generativ AI benotzt, hofft d'Firma hir Clienten eenzegaarteg an innovativ Features ze bidden, a sech vu senge Rivalen ze ënnerscheeden.

