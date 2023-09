iOS 17 stellt spannend nei Features vir: StandBy Mode, Live Voicemail, a Méi

iOS 17, dee leschte Betribssystem vun Apple, soll den 18. September fir den ëffentlechen Download verfügbar sinn. Wärend dem Apple säin iPhone 15 Start Event huet d'Firma d'Arrivée vum iOS 17 ugekënnegt, deen fir d'éischt op der Worldwide Developers Conference (WWDC) am Juni enthüllt gouf.

iPhone Benotzer kënne sech op eng Rei vun neie Fonctiounen freeën mat der Verëffentlechung vum iOS 17. StandBy Modus ass e bemierkenswäerten Zousatz, deen d'Benotzer erlaabt hir iPhones an eng Bettkëscht ze transforméieren wann se op senger Säit gesat ginn. D'Live Voicemail Feature bréngt e prakteschen Transkriptiounsservice, deen e Live Transkript vu Voicemails weist wéi se opgeholl ginn. Autokorrektur a Stëmm Transkriptioun hunn och Verbesserunge kritt, d'Benotzererfarung verbessert.

Ausserdeem kann Siri elo aktivéiert ginn ouni "Hey" am Viraus ze soen. Zousätzlech stellt iOS 17 eng nei Journal App vir, déi d'Benotzer d'Fäegkeet ubitt personaliséierbar Stickeren ze kreéieren an Kontaktposter opzestellen. D'NameDrop Feature erméiglecht et einfach Kontaktinformatioun iwwer AirDrop ze deelen andeems Dir zwee iPhone Apparater zesumme bréngt.

Fir iPad Benotzer gëtt déi komplett Versioun vum iPadOS 17 och den 18. September gestart. Dësen Update verbessert d'Widget-Interaktioun an erlaabt d'Benotzer hir Sperrbildschirmer ze personaliséieren. Kompatibel iPad Modeller enthalen déi 6. Generatioun iPad, 5. Generatioun iPad mini, 3. Generatioun iPad Air, an 2.

Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt net all iOS 17 Funktiounen an all Land oder Regioun verfügbar sinn. Apple beréit d'Benotzer seng Websäit fir spezifesch Informatioun iwwer Feature Disponibilitéit ze kontrolléieren.

Als Conclusioun presentéiert iOS 17 spannend nei Features fir iPhone Benotzer, sou wéi StandBy Modus, Live Voicemail, a verbessert Siri Funktionalitéit. D'Verëffentlechung vum iPadOS 17 bréngt och Verbesserunge fir iPad Benotzererfarungen. Apple-Enthusiaster kënnen sech freeën fir dës nei Features an Updates z'entdecken wann d'Betriebssystemer fir den Download verfügbar sinn.

Quellen:

- Apple (www.apple.com)

- TechRadar (www.techradar.com)