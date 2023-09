Apple annoncéiert iPhone 15 an Apple Watch bei alljährlechen Launch Event

Apple huet hiren alljährlechen iPhone Start Event am Apple Park zu Cupertino, Kalifornien ofgehalen, den héich erwaarten iPhone 15 an iPhone 15 Plus enthüllt. D'Evenement huet och déi fuschneie Apple Watch gewisen, déi aus 95% Titan gemaach gëtt.

Eng bemierkenswäert Ännerung an der Produktopstellung vun Apple ass d'Verréckelung vum Lieder als Material. D'Firma huet e puer nei Bands a Faarwen op Basis vu Glasfaser a Plastik agefouert, fir hiren Engagement fir recycléiert Materialien ze benotzen. Dës Beweegung markéiert en Depart vun der ursprénglecher Apple Watch Start 2014, déi Moud a Luxusfinishen wéi Lieder ënnersträicht.

Den iPhone 15 an iPhone 15 Plus hunn elo d'Dynamic Island, eng Feature déi am viregten iPhone 14 Plus agefouert gouf. Dës dynamesch Displaytechnologie ass verfügbar souwuel op de méi héijen an déi ënneschten Enn Modeller vum iPhone 15.

D'iPhone 15 gouf an engem Virschau Video enthüllt, seng nei Faarwen ze weisen: gedämpft rosa, giel, gréng, blo a schwaarz. Den Tim Cook, Apple CEO, huet déi lescht Ergänzung zu der iPhone-Opstellung presentéiert.

Wat de Präis ugeet, gëtt den Apple Watch Ultra 2 bei $ 799 geprägt, d'Serie 9 bei $ 399, an déi zweet Generatioun SE bei $ 249.

Apple revolutionéiert och seng Bands fir d'Apple Watch. Mat engem Fokus op ëmweltfrëndlech Nohaltegkeet, huet d'Firma nei fein gewéckelt Bands agefouert, déi 100% liederfräi sinn. Apple huet mat der Luxusmark Hermès u véier neie Bands zesummegeschafft an eng Band Zesummenaarbecht mat der Sportswear Mark Nike ugekënnegt.

Den Highlight vun der neier Apple Watch Ultra 2 ass säin S9 Chip, deen et erméiglecht Präzisioun ze fannen duerch eng zweet Generatioun ultra-breetbandsarchitektur. Et bitt en neien Display fäeg fir 3,000 Nits, 72 Stonnen Batterieliewen, an 95% recycléiertem Titan.

D'Ëmweltinitiativen vun Apple goufen och während dem Event beliicht. Fréiere Ëmweltschutzagentur Administrateur an Apple Exekutiv Lisa Jackson diskutéiert d'Firma Engagement fir propper Energie an d'Reduktioun vun Emissiounen an hirer Versuergungskette.

An engem Video iwwer d'Ëmweltinitiativen vun Apple huet d'Actrice Octavia Spencer e Como-Optrëtt als "Mother Nature" zesumme mam Tim Cook a Lisa Jackson gemaach.

Dem Apple säi Fokus op kënschtlech Intelligenz war evident mat der Aféierung vum "neuralen Motor", en AI Beschleuniger a seng Chips agebaut. Dës Technologie verbessert d'Maschinn Léierfäegkeeten wärend de Stroumverbrauch optiméiert, Apple ënnerscheet vu Konkurrenten wéi OpenAI a Google.

Nei Features fir d'Apple Watch goufen och ugekënnegt, dorënner Double Tap, wat d'Benotzer erlaabt mat dem Apparat mat hirem Zeigefanger an Daum ze interagéieren ouni den Ecran ze beréieren. D'Watch's "Find My iPhone" Feature gouf och verbessert fir méi genee Plazinformatioun ze bidden.

Insgesamt huet dem Apple säin alljährlechen Start Event seng lescht Innovatiounen a Smartphones a Smartwatches gewisen, wat d'Firma säin Engagement fir Nohaltegkeet, AI a Benotzererfarung demonstréiert.

Quellen:

– CNBC: [Artikeltitel](URL)

– Apple Inc.: [Artikeltitel](URL)