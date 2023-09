Apple an AAA Partner fir Satellit-Powered Roadside Assistance op iPhones ze bréngen

Apple huet eng nei Partnerschaft mat AAA ugekënnegt fir Satellit-ugedriwwen Roadside Assistance op den iPhone 15 an iPhone 14 ze bréngen. Dës Fonktioun erweidert op déi existent Emergency SOS via Satellit, déi mam iPhone agefouert gouf 14. Mat dësem neie Service kënnen iPhone Benotzer kënnen Kritt elo Hëllef fir Autosprobleemer wéi e flaach Pneu oder ouni Gas wann se ausserhalb vun der Handybereich sinn.

Wann Dir en neien iPhone 14 oder iPhone 15 aktivéiert, kréien d'Benotzer zwee Joer gratis Zougang zu Emergency SOS a Roadside Assistance. D'Servicer, déi duerch dës Fonktioun geliwwert ginn, sinn ënner AAA Memberschaftsbedingunge fir AAA Memberen ofgedeckt, oder verfügbar op enger Pay-per-Use Basis fir Net-Memberen.

Fir Zougang zum Roadside Assistance Service ze kréien, kënnen d'Benotzer einfach AAA SMSen fir Hëllef an Noutsituatiounen wéi aus hirem Auto gespaart ze sinn oder ouni Brennstoff ze lafen. Dës Fonktioun benotzt Apple's Emergency Text via Satellit Optioun wann et keng Cellular oder Wi-Fi Ofdeckung verfügbar ass.

Wann e Benotzer AAA fir Hëllef kontaktéiert, erschéngt e kuerze Questionnaire um Écran fir wesentlech Detailer ze sammelen. Dës Detailer kënnen dann iwwer Satellit op AAA iwwerdroen ginn, deen en Direktnoriichten un de Benotzer schéckt an d'Hëllef op hir Plaz verschéckt. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt dës Satellitefunktioun eng kloer Siichtlinn zum Himmel erfuerdert, sou datt et vläicht net an schwéier Bëschgebidder oder op anere Plazen mat verstoppte Vue funktionnéiert.

Och wann Apple d'Käschte fir Emergency SOS no den initialen zwee Joer net ugekënnegt huet, ass et eng wëllkomm Ergänzung fir iPhone Benotzer, déi sech an de Ferngebidder oder Situatiounen brauchen, wou traditionell Kommunikatiounsmethoden net verfügbar sinn.

Quellen: Apple, AAA