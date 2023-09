Apple berécksiichtegt eng Präiserhéijung fir iPhone 15 Pro Max: Bericht

By

No engem rezente Bericht vum TrendForce iwwerdenkt Apple de Präis vum iPhone 15 Pro Max ëm bis zu $100 ze erhéijen. Wéi och ëmmer, et gëtt erwaart datt d'Basis Späicheroptioun fir den iPhone 15 Pro Max bei 128GB bleift. Dëst bedeit datt wann Dir plangt den iPhone 15 Pro Max ze kafen, musst Dir $ 1,199 fir 128GB Späichere bezuelen.

Interessanterweis seet de Bericht och datt den iPhone 15 Pro keng Präiserhéijung wäert gesinn a wäert weider bei $ 999 verkaaft ginn, dee selwechte Präis wéi d'lescht Joer iPhone 14 Pro. Dëst widdersprécht virdrun Rumeuren datt béid Pro Modeller eng Präiserhéijung géife maachen. Ausserdeem erwähnt de Bericht datt déi héchst Enn Varianten vum iPhone 15 Pro a Pro Max bis zu 1TB Späichere bidden.

Och wa mir d'Genauegkeet vun dësen Fuerderungen net bestätegen kënnen, bis Apple d'iPhone 15 Serie offiziell lancéiert, ass et derwäert ze notéieren datt d'Präisserhéijung fir den iPhone 15 Pro Max gerechtfäerdegt ka sinn, wann et wierklech mat engem Titan Chassis an engem Periskopobjektiv kënnt, wéi rumoréiert. . D'iPhone 15 Lineup gëtt erwaart mat bedeitende Hardware a Software Upgrades ze kommen, dorënner den A17 Bionic Chipsatz, iOS 17 Features, USB-C Schnellladung, Thunderbolt 4 Support, a méi.

Wann Dir Loscht hutt méi ze léieren, bleift op Beebom's Live Ofdeckung vum September 12 Start Event. An der Tëschenzäit kënnt Dir eisen engagéierten Artikel iwwer iPhone 15 Erwaardungen liesen an Är Gedanken iwwer déi kommend Modeller deelen.

Definitiounen:

- USB Type-C: en universellen USB Connector dee fäeg ass Kraaft an Daten mat héijer Geschwindegkeet ze vermëttelen.

- Bezels: de Frame ronderëm den Ecran op engem Apparat.

- TrendForce: e Fournisseur vu Maartintelligenz a Berodungsservicer.

Quellen:

- 9to5Mac Bericht iwwer TrendForce (Quell vun der Informatioun)

- Beebom (Ofdeckung vum Start Event)