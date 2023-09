D'Apple iPhone 15 Serie: Potenziell Präiserhéijung

Den zukünftege Start vun der Apple iPhone 15 Serie gëtt gäeren erwaart vun Tech-Enthusiaster, mat der Verëffentlechung geplangt fir den 12. September 2023. Wéi d'Start-Event ukomm ass, sinn vill Leckage a Rumeuren iwwer d'Spezifikatioune, d'Features an de Präis vum neien iPhone opgetaucht. . Wéi och ëmmer, dat Thema dat am meeschten Debatt gefouert huet ass de potenzielle Präis vun der iPhone 15 Serie.

Geméiss verschidde Fuite gëtt et eng Méiglechkeet vun enger bedeitender Präiserhéijung dëst Joer, besonnesch fir d'iPhone 15 Pro Versioun. Apple Analyst Dan Ives bei Wedbush huet virgeschloen datt souwuel den iPhone 15 Pro an den iPhone 15 Pro Max eng $ 100 Präiserhéijung am Verglach zu hire Virgänger gesinn. Och wann dës Spekulatioun nach vun Apple bestätegt ass, ass et net déi éischte Kéier datt d'Méiglechkeet vun enger Präiserhéijung erhéicht gouf.

Wärend engem Véierel Akommes Uruff huet den Apple CEO Tim Cook unerkannt datt d'Cliente gewëllt sinn méi ze investéieren fir dat Bescht ze kréien wat se sech an der Smartphone Kategorie leeschte kënnen. Dëst alignéiert mat der Apple Geschicht fir Verbesserungen an Innovatiounen mat all neien iPhone Verëffentlechung aféieren. D'Pro Versioune ginn erwaart bedeitend Upgrades ze weisen, wat déi potenziell Präiserhéijung fir potenziell Keefer justifizéiere kann.

Fir dëst a Perspektiv ze setzen, war den Startpräis vum iPhone 14 Pro Modell $ 999, während den iPhone 14 Pro Max bei $ 1,099 ugefaang huet. Dës Zuele bidden eng Basis fir de potenzielle Präis vun der iPhone 15 Pro Serie ze schätzen.

Ausserdeem spekuléiere Maartanalyten datt de verlängerten Upgrade-Zyklus en anere Fuerefaktor hannert der potenzieller Präiserhéijung ka sinn. Mat iwwer 1.2 Milliarden iPhone Besëtzer weltwäit déi hir Apparater a véier Joer oder méi net upgradéiert hunn, kann d'Verëffentlechung vun der iPhone 15 Serie e zwéngende Grond sinn fir an méi nei Modeller ze investéieren.

Wéi mir gespaant op déi offiziell Verëffentlechung vun der iPhone 15 Serie waarden, wäert den Apple Event den 12. September 2023 eis all Detailer liwweren, inklusiv déi exakt Präisser, Spezifikatioune, Featuren an Design vun den neien iPhones. Bleift ofgeschloss fir erauszefannen wat Apple fir seng lescht Flaggschëff Geräter am Geschäft huet.

