Apple enthüllt spannend Upgrades a potenziell Präiserhéijungen fir iPhone 15 Pro a Pro Max

Apple ass agestallt fir seng lescht Serie vu Produkter op der kommend "Wonderlust" Event ze weisen, mat dem héich erwaarten iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max. Niewent dësen neie Smartphones kënnen d'Konsumenten erwaarden d'Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, nei AirPods Pro, a méi ze gesinn. Wéi och ëmmer, et sinn d'Ännerungen déi Apple fir déi nei iPhone Modeller am Geschäft huet, déi jidderee seng Opmierksamkeet gefaangen hunn, besonnesch déi potenziell Präiserhéijung.

Ee vun den Haaptgrënn fir d'Präisserhéijung vum iPhone 15 Pro a Pro Max ass d'Aféierung vu spannende Upgrades. Apple huet ambitiéis Pläng fir d'iPhone 15 Opstellung, dorënner de Schalter vu Lightning op USB-C, Ënnerstëtzung fir Qi 2 drahtlos Laden, e programméierbare Mute Button mat enger Action Button Funktioun op de Pro Modeller, ënner anerem Features.

E rezente Bericht vun Digitimes seet datt d'iPhone 15 Pro Serie och e wesentleche Präiserhéijung kéint gesinn wéinst zwee groussen Upgrades. Als éischt berücksichtegt Apple eng Verréckelung vun Edelstol op Titan Chassis, wat d'Produktiounskäschte kéint erhéijen. Zweetens, de Pro Max Modell kéint exklusiv e Periskopobjektiv Upgrade hunn, wat 5-6x opteschen Zoom erlaabt, mat e puer Quelle spekuléieren souguer 10x optesch Zoomfäegkeet.

Wat de Präis ugeet, kënnen den iPhone 15 Pro a Pro Max déi deierste iPhone Modeller bis haut ginn. D'Zousatz vun der neier optescher Zoomkamera kéint potenziell de Präis vum Pro Max ëm $200 erhéijen. Laut Forbes ass de projizéierte Präisopdeelung fir den iPhone 15 Opstellung wéi follegt: iPhone 15 ab $ 799, iPhone 15 Plus ab $ 899, iPhone 15 Pro ab $ 1,099, an iPhone 15 Pro Max ab $ 1,299.

Dem Apple seng Entscheedung dës Ännerungen ëmzesetzen gëtt gegleeft eng strategesch Beweegung ze sinn fir d'Nofro iwwer seng iPhone Modeller ze balanséieren. Am virege Zyklus hunn d'Pro a Pro Max Modeller d'Standard iPhone a Plus Modeller ausverkaaft wéinst engem klenge Präisdifferenz. Andeems de Präissgab tëscht Pro an Net-Pro Modeller eropgeet, zielt Apple d'Nofro auszegläichen an seng Versuergungskette z'ënnerstëtzen. Dofir wäert den iPhone 15 Pro bal $ 300 méi kaschten wéi de Standard iPhone 15, während den iPhone 15 Pro Max ongeféier $ 400 méi kascht wéi den iPhone 14 Plus.

Dës Präisdifferenzen kënnen potenziell Upgrader zweemol denken, awer Apple probéiert säin Duerchschnëttsverkaafspräis ze erhéijen fir den allgemenge Réckgang am Smartphone Maart ze kompenséieren. Et bleift ze gesinn ob d'Aktualiséierungen a Präiserhéijungen gerechtfäerdegt sinn an ob d'Konsumenten déi nei iPhones d'Investitioun wäert halen. Den Apple Event ass geplangt den 12. September stattfannen.

