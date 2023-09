Wéi kuckt Apple's September Keynote Event

By

Tech-Enthusiaster weltwäit hunn d'Apple säin zukünftege Keynote Event am September erwaart. Glécklecherweis kënnt Dir un der Opreegung deelhuelen andeems Dir den Event online live streamt. Hei ass e Guide wéi Dir dat héich erwaart Event kuckt:

1. Besicht Apple d'offiziell Websäit: Start vun navigéiert op Apple d'offiziell Websäit. An der Rubrik "Apple Events" fannt Dir e Livestream vum Event. Klickt einfach op de Link fir Zougang zum Stream ze kréien a genéisst de Keynote Event an Echtzäit.

2. Check Apple's YouTube Channel: Apple wäert och d'Evenement op sengem YouTube Kanal live streamen. Wann Dir léiwer iwwer YouTube kuckt, besicht de Kanal a gitt sécher Notifikatiounen auszeschalten fir datt Dir keng Updates verpasst.

3. Benotzt d'Apple TV App: Wann Dir en Apple TV hutt, kënnt Dir op de Live Stream duerch d'Apple TV App Zougang. Öffnen d'App a kuckt no de Livestream vum Event. Dëst erlaabt Iech de Keynote Event aus dem Komfort vun Ärem Wunnzëmmer op engem méi groussen Ecran ze kucken.

Andeems Dir dës einfache Schrëtt verfollegt, kënnt Dir op Apple's September Keynote Event ofstëmmen egal wou Dir sidd. Bleift um neiste Stand mat de leschten Produktukënnegungen, Technologie Fortschrëtter a spannend Neiegkeeten vun Apple.

