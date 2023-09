DYNAMIC ISLAND A 48MP CAMERA ERWACHT AN IPHONE 15 AN IPHONE 15 PLUS

Geméiss Berichter plangt Apple e puer vun den Haaptfeatures vum iPhone 14 Pro op seng zukünfteg iPhone 15 an iPhone 15 Plus Modeller aféieren. Dës Funktiounen enthalen d'Dynamic Island Front Kamera System an d'48MP hënneschter Kamera.

D'Dynamic Island ass e pille-förmlechen Ausschnëtt deen d'Frontkamera an d'Face ID Sensoren hält. Et gëtt gesot datt et méi kleng ass wéi déi aktuell Notch déi op iPhone Modeller fonnt gëtt, wat d'Benotzer méi Écranraum ubitt. Dës Feature gouf fir d'éischt mam iPhone 14 Pro an iPhone 14 Pro Max agefouert.

Zesumme mat der Dynamic Island ginn den iPhone 15 an den iPhone 15 Plus och erwaart en Upgrade op der hënneschter Kamera ze kréien. D'48MP Heckkamera bitt verbessert Low-Light Fotografie a méi Detailer an de Biller, iwwerschreift déi aktuell 12MP Heckkamera op existent iPhone Modeller.

Zousätzlech zu dëse Kameraverbesserunge ginn den iPhone 15 an iPhone 15 Plus erwaart e méi séier A16 Bionic Chip ze hunn. Wéi och ëmmer, Berichter suggeréieren datt Apple den neien A17 Bionic Prozessor fir den iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max reservéiert. Et gëtt och erwaart datt déi net-pro iPhone 15 Modeller net de ProMotion Display enthalen, e méi héijen Erfrëschungsrate Écran deen d'Scrolling an d'Animatiounen verbessert.

Insgesamt sinn den iPhone 15 an iPhone 15 Plus agestallt fir bedeitend Upgrades iwwer déi aktuell iPhone Modeller ze sinn. Mat verbessert Leeschtung, Kameraen, a Fonctiounen, dës nei Modeller bidden Benotzer eng verstäerkte Smartphone Erfahrung. Et gëtt Rumeuren datt den iPhone 15 an iPhone 15 Plus den 22. September ze verkafen sinn.

