Apple annoncéiert iPhone 15, Apple Watch Series 9, an Apple Watch Ultra 2

By

Dem Apple säin héich erwaarten iPhone 15 Event ass endlech ukomm, mat der Entdeckung vum fuschneie Apple iPhone 15. Gerüchteg a véier verschiddene Modeller verfügbar ze sinn, stellt den iPhone 15 en neien Design un déi méi bëlleg Modeller an eng bedeitend Ännerung am Ladeport vir. , déi éischt fir iPhones an iwwer engem Joerzéngt.

Awer dat ass net déi eenzeg Ukënnegung vun Apple haut. Niewent den neien iPhones huet Apple och d'Apple Watch Series 9 an d'Apple Watch Ultra 2 enthüllt. D'Apple Watch Series 9 huet den S9 Prozessor, deen 30% méi séier ass wéi säi Virgänger, bitt verbessert Leeschtung fir alldeeglech Aufgaben an Interaktioune mat Siri . Et stellt och d'Double Tap Feature vir, wat d'Benotzer erlaabt mat hirer Apple Watch méi bequem ze interagéieren.

Wat d'Nohaltegkeet ugeet, huet Apple bedeitend Schrëtt gemaach. D'Apple Watch Series 9 integréiert sou vill wéi méiglech recycléiert Materialien, dorënner d'Benotzung vu recycléiertem Kobalt fir d'éischte Kéier. D'Sportsband ass och aus recycléiertem Material gemaach. Zousätzlech huet Apple engagéiert fir all Apple Watch Fabrikatioun mat erneierbaren Elektrizitéit z'ënnerstëtzen an huet a gréngen Elektrizitéit investéiert fir d'erwaart Emissioune vum Benotzerladung ze kompenséieren.

Apple huet och d'Geleeënheet genotzt fir säin Engagement fir Nohaltegkeet duerch d'Apple 2030 Initiativ ze markéieren. D'Haaptgebai vun der Firma ass voll Kuelestoff neutral a bedreift op erneierbaren Stroum. Iwwer 100 Fournisseuren hunn zougestëmmt erneierbar Elektrizitéit ze benotzen, an Apple huet Konservatiounsefforten initiéiert wéi d'Planzung vu Bëscher an d'Rekonstruktioun vun Mangroven. Bis 2030 zielt Apple fir all seng Produkter en Netto-Null Klimaimpakt z'erreechen.

Den Apple Watch Ultra 2, en Upgrade vum leschte Joer Modell, bitt déi nei Double Tap Feature a verbesserte Siri Fäegkeeten. Et huet en beandrockende Display mat enger maximaler Hellegkeet vun 3000 nits. Den Ultra 2 ënnersträicht och nei Fonctiounen fir Vëlo a Jogging, zousätzlech zu senger Geschécklechkeet fir Taucher an Entdecker. Wéi d'Serie 9, ass et aus recycléiertem Material gemaach an ass e komplett Kuelestoffneutral Produkt.

Den iPhone 15 klaut d'Show mat senge beandrockende Pastellfarben an enger prominenter Ännerung am Frontdesign. Wéi ëmmer huet Apple Innovatioun mat Ästhetik kombinéiert fir en atemberaubenden Apparat ze liwweren.

Quellen:

- Digital Trends