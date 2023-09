Apple iPhone 14 Pro Verfügbar mat enger massiver Remise virum Start vum iPhone 15 Pro

Den Apple iPhone 14 Pro gëtt geschwënn aus dem Apple Store geläscht wéi Apple sech virbereet fir säin neit Flaggschëff, den iPhone 15 Pro, ze lancéieren. Wéi och ëmmer, virum offiziellen Austrëtt, ass den iPhone 14 Pro de Moment mat enger bedeitender Remise op Flipkart verfügbar.

Ursprénglech am Joer virdrun gestart mat engem Startpräis vun Rs 1,29,900, den iPhone 14 Pro ass elo op Flipkart opgezielt fir Rs 1,19,999 no enger Remise vun Rs 9,901. Zousätzlech bitt Flipkart bis zu Rs 36,100 Remise am Austausch fir Ären alen Smartphone, wat de Präis op Rs 83,899 bréngt. D'Clientë kënnen och eng extra Rs 3,000 Remise op HDFC Bank Kreditkaart an Bankkaart EMI Transaktiounen notzen. Dëst bréngt den definitive Präis vum iPhone 14 Pro op Rs 80,899 no enger massiver Remise vun Rs 49,001.

Den iPhone 14 Pro steet eraus als Apple säin éischten "notchless" Telefon, dank senger innovativer Dynamic Island Feature. Et ass mat dem mächtege A16 Bionic Chip ausgestatt, fir glat an effizient Leeschtung ze garantéieren. Den Apparat sportt en neien 48MP Triple Kamera Setup, erfaasst beandrockend Biller mat onheemlechen Detail. Den iPhone 14 Pro huet e 6.1-Zoll Super Retina XDR Display a weist eng 12MP front-facing Kamera fir héichqualitativ Selfies.

D'Popularitéit vum iPhone 14 Pro huet et zu engem ganz gesichte Gerät gemaach, dacks ausverkaaft op populäre E-Commerce Plattforme wéi Flipkart an Amazon. Besonnesch de Basislagermodell war héich Nofro.

Wéi Apple sech fir de Start vum iPhone 15 Pro virbereet, hunn d'Konsumenten d'Méiglechkeet den iPhone 14 Pro mat enger erheblecher Remise ze kafen. Mat sengem notchless Design, mächtege Chip, an beandrockende Kamera Setup, bleift den iPhone 14 Pro eng Top Wiel fir Tech Enthusiaster.

Quellen:

- Flipkart

- HDFC Bank