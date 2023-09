Apple iPhone 14 kritt massiv Remise am Flipkart Verkaf

Resumé: Apple huet de Präis vun hiren eelere iPhone Modeller reduzéiert no der Start vun der neier Apple iPhone 15 Serie. Den Apple iPhone 14, deen ursprénglech lëschteg Empfang krut wéinst senge Ähnlechkeeten mam iPhone 13, ass elo mat enger bedeitender Remise am Flipkart Verkaf verfügbar. Den iPhone 14 huet e 6.1-Zoll Super Retina XDR Display, en Dual-Kamera-Setup, a gëtt vun engem ähnlechen Chipsatz ugedriwwen wéi den iPhone 13 mat zousätzleche Cores. Ursprénglech bei Rs 79,900 geprägt, kann den iPhone 14 elo fir Rs 27,899 am Flipkart Verkaf kaaft ginn no enger Remise vun Rs 40,100. Zousätzlech kënnen Keefer weider Rs 4000 Remise op HDFC Bank Bankkaart EMI a Kreditkaart Transaktiounen notzen, wat de Präis erof op Rs 63,999 bréngt. Flipkart bitt och Austauschdealer mat bis zu Rs 36,100 Off am Austausch fir al Smartphones, wat zu engem Finale Präis vun Rs 27,899 resultéiert. De Start vun der neier iPhone 15 Serie seet datt den Apple iPhone 14 geschwënn eng substantiell Präisreduktioun an offiziellen Apple Geschäfter kritt. Wéi och ëmmer, fir déi, déi den iPhone 14 mat engem attraktiven Remise kafen, bitt de lafende Flipkart Verkaf eng exzellent Geleeënheet.

Den Apple iPhone 14, mat sengen aktualiséierten Features a reduzéierte Präis, bitt eng attraktiv Optioun ënner der Apple iPhone 14 Serie, déi den iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro an iPhone 14 Pro Max enthält. Et ass wichteg ze bemierken datt dës Remise Offer nëmme fir eng limitéiert Zäit op Flipkart verfügbar ass, sou datt et en opportune Moment ass fir den iPhone 14 zu engem héich bezuelbare Präis ze kréien. Mat sengen fortgeschrattene Kamerafäegkeeten, mächtege Chipsatz an immersive Display ass den iPhone 14 eng verspriechend Wiel fir Smartphone-Enthusiaster. Denkt drun datt d'Disponibilitéit vun HDFC Bank Offeren an d'Austauschrabatt vu Flipkart bäidréit weider Wäert op dësen Deal.

