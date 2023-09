Apple Glasgow Store Erreeche Pay Accord no Unionization

Den Apple Store zu Glasgow, Schottland, huet e Pai Accord mat der Firma erreecht no hirer Gewerkschaft. Am November hunn d'Mataarbechter am Buttek dofir gestëmmt, datt déi britesch Gewerkschaft GMB si vertrieden. D'Apple Retail Workers Union huet ugekënnegt datt d'Personal dem Apple säi Bezuelmodell refuséiert huet an amplaz Mindestlounerhéijungen a Kompensatioun fir all Member geséchert huet. Zousätzlech wäert d'Majoritéit vum Personal vun enger verbesserter Pai profitéieren, mat villen eng Erhéijung vun 7%.

Déi erfollegräich Verhandlungen ënnersträichen d'Virdeeler vun enger Gewerkschaft ze hunn, laut der Apple Retail Workers Union. Si konnten dem Apple säi Bezuelmodell méi fair a manner ofhängeg vun arbiträre Metriken maachen. Den Apple Glasgow Buttek gouf deen éischten a Groussbritannien fir säi Status als unerkannt unioniséiert Etablissement am Februar ze unioniséieren an ze formaliséieren, nodeems hien en Accord mat Apple erreecht huet.

Et ass derwäert ze erwähnen datt Apple historesch géint d'Bildung vu Gewerkschaften a senge Geschäftergeschäfter war. Den National Labor Relations Board an den USA huet d'Firma souguer un illegalen Anti-Gewerkschaftsaktivitéite schëlleg fonnt. D'Entscheedung fir d'Gewerkschaft am Apple Glasgow Store ze unioniséieren gouf duerch Bedenken iwwer ignoréiert Pai an Aarbechtskonditiounen ugedriwwen. D'Employéen hu gefillt datt hir Reklamatiounen ignoréiert goufen, mat engem Mataarbechter, deen hir Enttäuschung ausdréckt andeems se den Akt vu Rapporte Probleemer mat "e Bréif un de Santa schreiwen."

Quellen:

– [Source Article Title] (Source URL)

– [Source Article Title] (Source URL)