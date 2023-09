Apple verëffentlecht Sécherheetsupdates Patching Zero-Day Exploits Zielen Zivilgesellschaft Organisatioun

Apple huet Sécherheetsupdates erausginn fir zwee Null-Dag Exploiten ze adresséieren, déi géint e Member vun enger Zivilgesellschaft Organisatioun zu Washington DC benotzt goufen.

Ee vun de fonnt Exploiten war eng Null-Klick Schwachstelle, déi Hacker et erméiglecht Affer mat Malware ze zielen ouni Interaktioun erfuerderlech vum Benotzer. D'Exploitatiounskette huet dës Schwachstelle benotzt fir dem NSO Group seng berühmt Malware, Pegasus, ze liwweren. D'Fuerscher um Citizen Lab hu festgestallt datt d'Exploitatiounskette iPhones kompromittéiere kann déi lescht Versioun vum iOS lafen ouni d'Interaktioun vum Affer.

Beim Entdeckung vun dëse Schwächen huet Citizen Lab se direkt un Apple gemellt. Den Tech Ris huet duerno e Patch verëffentlecht fir d'Sécherheetsfehler unzegoen. Apple huet dem Citizen Lab Dankbarkeet ausgedréckt fir d'Zero-Day Exploiten ze berichten.

Et ass derwäert ze notéieren datt Apple och eng zousätzlech Schwachstelle patchéiert huet, wat suggeréiert datt d'Firma et entdeckt huet wärend den éischten Exploit. D'Exploitkette gouf vum Citizen Lab "BLASTPASS" genannt, well et d'Benotzung vu PassKit involvéiert huet, e Kader deen Apple Pay Integratioun an Apps erliichtert.

Den John Scott-Railton, e Senior Fuerscher um Citizen Lab, huet a sengem Tweet d'Wichtegkeet vun Zivilgesellschaftsorganisatiounen als fréi Warnungssystemer fir Cybersécherheet betount. Hien huet all iPhone Benotzer gefuerdert hir Apparater ze aktualiséieren fir hir Sécherheet ze garantéieren.

Zu der Zäit vun dësem Artikel huet NSO Group net op Ufroe fir Kommentar geäntwert.

Als Conclusioun, Apple seng séier Äntwert bei der Verëffentlechung vu Sécherheetsupdates fir dës Null-Dag Exploiten ze patchen weist hiren Engagement fir hir Benotzer vu potenziellen Cyber-Bedrohungen ze schützen. Et ass vital fir d'Benotzer regelméisseg hir Apparater ze aktualiséieren fir geschützt ze bleiwen géint opkomende Schwachstelle.

Quellen:

- Citizen Lab (Quell: https://citizenlab.ca/2021/10/apple-issues-patches-for-zero-day-exploits-introduced-through-nso-groups-pegasus-spyware/)

- TechCrunch