Apple stellt d'nächst iPhone, iPhone 15 Lineup un

Apple preparéiert sech fir säi leschten iPhone Modell ze weisen, den iPhone 15, wärend engem héich erwaarten Event am Cupertino Sëtz. D'Firma hofft datt de Start vu sengem Flaggschëffprodukt hëlleft de Verkaf ze stäerken, déi an de leschte Véierel e Réckgang erlieft hunn. Déi kommend iPhone 15 Opstellung gëtt erwaart inkrementell Fortschrëtter an der Technologie ze weisen, dorënner Verbesserungen un den Apparat Chips, Batterie a Kameraen.

Rumeuren suggeréieren datt d'Basis iPhone 15 Modeller mat engem Formverännerungsausschnëtt um Displaybildschierm mam Numm "Dynamic Island" kommen, déi fir App Notifikatiounen benotzt gëtt. Zousätzlech kënnen d'High-End iPhone 15 Pro a Pro Max Modeller e Periskop-Stil Teleobjektiv mat engem 6x opteschen Zoom enthalen, wat d'Qualitéit vu laangen Distanzfotoen verbessert. Wéi och ëmmer, dëst géif nach ëmmer kuerz falen vum 10x opteschen Zoom ugebueden vum Samsung Galaxy S22 Ultra.

Wéinst der verbesserter Kamera an aner Verbesserunge virauszesoen Analysten datt d'Präisser vun de Pro a Pro Max Modeller ëm eng zousätzlech $100 op $200 eropgoen. Dës Präiserhéijung wäert d'Bereetschaft vum Konsument testen fir Premium Smartphones ze bezuelen am Zesummenhang mat post-pandemescher Inflatioun a wirtschaftlechen Onsécherheeten.

Eng bedeitend Ännerung, déi Apple erwaart matzedeelen, ass d'Adoptioun vum USB-C Kabelstandard fir den iPhone 15 an zukünfteg Modeller ze laden. Dësen Iwwergank ass an Äntwert op e Mandat vun europäesche Reguléierer, déi d'Lightning Port Kabelen déi aktuell vun Apple benotzt ginn ausfaséieren. USB-C Kabele bidden méi séier Opluedstatiounen an Datenübertragungsgeschwindegkeet, sou datt se eng populär Wiel tëscht de Benotzer maachen.

Zousätzlech zu den neien iPhones wäert Apple méiglecherweis seng nächst Generatioun vu Smartwatches wärend dem Event enthüllen. D'Firma wäert och iOS 17 aféieren, déi lescht Versioun vu sengem Betribssystem, deen nei Features enthält wéi Echtzäit Transkriptioun vu Voicemails a verbessert Uruffmanagement.

D'Enthüllung vum Apple Produkt kënnt zu enger Erausfuerderung Zäit fir d'Firma, well et e mëlle Réckgang am Verkaf an engem Réckgang vun Aktiepräisser steet. Wéi och ëmmer, d'Erwaardung ronderëm d'Verëffentlechung vun der iPhone 15 Opstellung gëtt Hoffnung op eng Erhuelung am Konsumenteninteresse a verbessert finanziell Leeschtung.

