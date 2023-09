Apple Set fir den iPhone 15 mat inkrementellen Upgrades an USB-C Laden z'entdecken

Apple ass virbereet fir seng jährlech Produktshowcase wou et erwaart gëtt déi nächst Generatioun vun iPhones z'entdecken. D'Evenement kënnt zu enger Zäit wou d'Firma e mëllen Réckgang am Verkaf steet, wat zu engem Réckgang vun hirem Aktiepräis resultéiert. Trotzdem sicht Apple d'Konsumenten ze begeeschteren mat inkrementelle Fortschrëtter a senger iPhone 15 Lineup, déi méiglecherweis Basismodeller a Premium Versiounen enthalen.

D'iPhone 15 Modeller ginn erwaart Verbesserungen an Chips, Batterie a Kameraen ze weisen. D'Basismodeller kënnen och e Redesign kréien deen dem Apple säin "Dynamic Island" Displaybildschierm integréiert, agefouert an de leschte Joer Pro a Pro Max Geräter. Rumeuren suggeréieren datt d'Pro a Pro Max Versioune mat enger Periskop-Stil Teleobjektiv kommen, déi e 6x opteschen Zoom ubidden. Och wann dëst hannert dem Samsung Galaxy S22 Ultra bleift, wäert et nach ëmmer e wesentlechen Upgrade vun der viregter Generatioun sinn.

Fir potenziell Präiserhéijungen ze justifiéieren, setzt Apple op déi verbessert Kamera an aner Verbesserungen. Den iPhone 14 Pro fänkt de Moment bei $ 1,000 un, an de Pro Max bei $ 1,100. Analysten virauszesoen datt d'iPhone 15 Modeller zousätzlech $ 100 bis $ 200 kaschten, d'Konsumentbereetschaft testen vis-à-vis vun der post-pandemescher Inflatioun ze bezuelen.

Ee vun de groussen Ännerungen erwaart ass den Iwwergank op USB-C Opluedstatiounen, e Standard vill an vill Apparater benotzt. Apple's Lightning Port Kabelen, déi am 2012 agefouert goufen, ginn ofgeschaaft wéinst engem europäesche Regulatiounsmandat am Joer 2024. Ob d'Verréckelung op USB-C op den europäesche Maart limitéiert ass oder weltwäit ausbaue bleift ongewëss. Trotzdem sinn USB-C Kabele scho verbreet, wat den Iwwergang relativ bequem mécht fir déi meescht Konsumenten a bitt méi séier Laden an Datenübertragungsgeschwindegkeet.

Zousätzlech zu den iPhones enthüllt Apple normalerweis seng lescht Smartwatches op senger jährlecher Vitrine. D'Evenement setzt och d'Bühn fir d'Verëffentlechung vum neie Betribssystem, iOS 17, dee spéider dëse Mount als gratis Download verfügbar ass. D'Aktualiséierung wäert Features aféieren wéi Echtzäit Message Transkriptiounen an d'Optioun fir en Uruff ze beäntweren ier de Voicemail fäerdeg ass.

Quellen: Associated Press