Apple Setzt fir den iPhone 15 mat inkrementellen Upgrades z'entdecken

Apple ass virbereet fir seng héich erwaart iPhone 15 Opstellung z'entdecken, mat engem Vitrine Event op sengem Cupertino, Kalifornien Sëtz. D'Firma hofft de Verkaf erëm z'erreechen an de Konsumenten méi Grënn ze ginn fir säi Flaggschëffprodukt ze kafen well et e mëlle Réckgang am Verkaf steet. Den iPhone 15 gëtt erwaart keng gréisser technologesch Fortschrëtter ze weisen, mee fokusséiert éischter op inkrementell Upgrades op den Apparat Chips, Batterie a Kameraen.

Rumeuren suggeréieren datt d'iPhone 15 Modeller e Formverännerungsausschnëtt um Displaybildschierm mam Numm "Dynamic Island" fir App Notifikatiounen enthalen, eng Feature déi an de leschte Joer Pro a Pro Max Geräter agefouert gouf. Zousätzlech kënnen d'Pro a Pro Max Modeller mat enger Periskop-Stil Teleobjektiv ausgestatt sinn fir eng verbessert laang-Distanzfotografie. D'Teleobjektiv kéint potenziell e 6x opteschen Zoom ubidden, e Schrëtt erop vum 3x opteschen Zoom vun der viregter Generatioun.

Déi verbessert Kamera an aner Upgrades ginn erwaart zu enger Präiserhéijung fir d'Pro a Pro Max Modeller ze féieren. Apple kann d'Präisser ëm eng zousätzlech $ 100 op $ 200 erhéijen, trotz post-pandemesch Inflatioun Drock op Haushaltsbudgeten. Eng aner bedeitend Ännerung déi Apple erwaart ze verkënnegen ass den Iwwergank zum USB-C Kabelstandard fir den iPhone 15 an zukünfteg Modeller ze laden. Dës Verréckelung kënnt wéi d'europäesch Reguléierer d'Ausfasung vu Lightning Port Kabelen bis 2024 mandatéieren.

Wat Software ugeet, ass Apple agestallt fir iOS 17 z'entdecken, déi nächst Generatioun Betribssystem fir seng Apparater. Dësen Update wäert nei Features aféieren wéi Echtzäit Transkriptioun vu Voicemail Messagen, wat d'Benotzer erlaabt ze entscheeden ob en Uruff beäntweren ier de Voicemail fäerdeg ass.

Insgesamt zielt dem Apple säin iPhone 15 Start Event d'Begeeschterung bei de Konsumenten ze generéieren an de Verkaf ze stäerken. Wärend déi technologesch Verbesserunge inkrementell kënne sinn, hofft d'Firma datt dës Upgrades, zesumme mat den erwaarten Ännerunge vun de Ladenormen, Keefer begeeschteren an déi lescht Iteratioun vum ikonesche Smartphone ze investéieren.

