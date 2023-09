Apple erwaart eng nei iPhone Lineup mat USB-C Ladegeräter z'entdecken

Apple ass agestallt fir haut seng nei iPhone-Opstellung matzedeelen, déi erwaart gëtt e Schalter vu Lightning op USB-C Ladegeräter ze hunn. Dës Beweegung kënnt no engem Sträit mat der Europäescher Unioun (EU), déi verlaangt huet datt all kleng Apparater, inklusiv Telefonen, bis Enn vum nächste Joer mat USB-C Ladekabelen kompatibel musse sinn. D'EU argumentéiert datt dës Ännerung Offall reduzéiert a Sue fir Konsumenten spuert.

Apple huet virdru behaapt datt säi Lightning Kabel méi sécher ass wéi USB-C Ladegeräter, déi scho vu rivaliséierende Firmen wéi Samsung benotzt ginn. D'Firma entsprécht awer elo dem Fuerderung vun der EU. Déi nei iPhone Modeller ginn erwaart op Apple's Wonderlust Event enthüllt ze ginn, wat typesch d'Zäit vum Joer ass wou nei iPhones agefouert ginn.

Dës Ukënnegung kënnt zu enger Zäit wou Apple e Réckgang vum iPhone Verkaf konfrontéiert wéinst méi héije Präisser. D'Clientë wielen d'Upgrade op méi nei Modeller ze verzögeren. Zousätzlech beschäftegt d'Firma diplomatesch Spannungen tëscht den USA a China. Berichter suggeréieren datt d'chinesesch Regierung Staatsbeamten verbitt Apple Telefonen ze benotzen.

Analysten viraussoen datt de Wiessel op USB-C den Haaptfokus vun der Ukënnegung vun Apple wäert sinn. De Yory Wurmser, Haaptanalytiker bei Insider Intelligence, mengt datt den Event vun haut och nei Apple Watch an AirPod Modeller wäert weisen, awer den iPhone 15 wäert déi bedeitendst Verëffentlechung fir d'Firma sinn. D'EU-Politiker gleewen datt d'Aféierung vun engem gemeinsame Ladegerät d'Liewe vun den Europäer vereinfacht an d'Bedierfnes fir verouderte Ladegeräter eliminéiert, wat zu Käschtespuerunge vun € 250 Milliounen pro Joer fir Konsumenten resultéiert.

Wärend e puer Konsumenten Bedenken iwwer d'Kabelverännerung hunn, viraussoen Analysten wéi Avi Greengart vun Techsponential datt bannent enger Generatioun d'Konsumenten den neie Standard akzeptéieren an unzepassen. Et gëtt och erwaart datt Apple d'Präisser op seng Pro Modeller niewent Verbesserunge fir iPhone Kameraen a Chips erhéijen.

De rezente Réckgang am iPhone Verkaf, dee bal d'Halschent vun den Gesamtakommes vun Apple ausgemaach huet, huet Bedenken opgeworf. D'Restriktiounen vun der chinesescher Regierung op iPhones bei Regierungsbüroen a staatlech ënnerstëtzten Entitéiten hunn och Apple d'Aktien an d'Maartsentiment beaflosst. Wéi och ëmmer, Analysten wéi Dan Ives vu Wedbush gleewen datt Apple e wesentleche Maartundeel a China gewonnen huet an virauszesoen datt all potenziell Verbuet nëmmen e klengen Deel vum projizéierten iPhone Verkaf am Land beaflosst.

Quellen:

- AFP

Definitiounen:

- Lightning Charger Ports: Déi propriétaire Ladehäfen déi vun Apple Geräter benotzt ginn.

- USB-C: En universelle Ladeport deen den Industriestandard fir vill elektronesch Geräter gëtt.

- Europäesch Unioun (EU): Eng politesch a wirtschaftlech Unioun vu 27 Memberlänner an Europa.

- USB-C Ladekabel: USB-C Kabelen, och bekannt als USB Type-C, sinn reversibel Kabelen déi fäeg sinn souwuel Kraaft an Daten ze vermëttelen.