Apple's Fall iPhone Event: Rumeuren a Fuite

Dem Apple säi kommende Fall iPhone Event, genannt "Wonderlust", ass héich erwaart. D'Evenement gëtt erwaart véier nei iPhonen an e puer Apple Watch Modeller ze weisen. Eng grouss Ännerung, déi méiglecherweis beliicht ass, ass d'Verréckelung vu Lightning Kabelen op USB-C, am Aklang mat Reglementer vun der Europäescher Unioun.

Déi nei iPhones, déi erwaart ginn iPhone 15 an iPhone 15 Pro genannt ze ginn, hu méiglecherweis Bildschirmgréissten ähnlech wéi hir Virgänger. Déi Top-Tier Modeller, iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max, wäerten héchstwahrscheinlech ProMotion Displays mat engem 120Hz variabelen Erfrëschungsrate hunn. Eng aner bemierkenswäert Ännerung ass d'Aféierung vun USB-C Ports, obwuel et rumoréiert gëtt datt nëmmen déi méi héich Modeller méi séier Datenübertragungsgeschwindegkeet hunn.

Dynamic Island, den Displayausschnëtt, deen am iPhone 14 Pro agefouert gëtt, gëtt erwaart op all véier Modeller vun der iPhone 15 Serie iwwerdroe ginn. Dëse schwiewend schwaarze pillefërmege Sektioun ënner der Spëtzt vum Écran verstoppt net nëmmen d'Frontkamera an de Face ID Sensor, awer weist och Alarmer an Notifikatiounen an Echtzäit.

Wat den Design ugeet, kënnen den iPhone 15 Pro a Pro Max vun Edelstahlrahmen op Titanrahmen wiesselen, wat se méi staark a méi hell maachen. Dënn Lënsen ginn och erwaart, erreecht duerch en neie Fabrikatiounsprozess genannt Low-Injection Pressure Over-Moulding. D'Pro-Serie kann och en Action Button hunn, ähnlech wéi den Apple Watch Ultra, deen den traditionellen Mute-Schalter ersetzt.

D'Kamera Upgrades an der iPhone 15 Serie ginn erwaart eng nei Periskopobjektiv exklusiv fir de Pro Max Modell ze enthalen, wat verbessert optesch Zoomfäegkeeten erlaabt. Zousätzlech wäerten d'Apparater méiglecherweis e méi séier, nächst Generatioun Chip hunn, sou wéi de rumoréierten 3nm A17 Bionic Chip fir d'Pro a Pro Max Modeller.

Wat d'Apple Watch Series 9 ugeet, ass d'Haapt Hardware Ännerung erwaart d'Aféierung vum S9 Chip ze sinn, den éischte richtege Prozessor Upgrade zënter 2020. Och wann et keng bedeitend Ännerungen ubitt, gëtt d'Apple Watch Series 9 nach ëmmer erwaart zolitt Upgrade fir Apple Watch Enthusiaster.

Virbestellunge fir déi nei iPhone Modeller fänken méiglecherweis de Freideg nom Event un, mat allgemenger Disponibilitéit eng Woch méi spéit. Wéi och ëmmer, et ass derwäert ze bemierken datt dës nei Modeller mat engem méi héije Präis Tag kommen.

Quellen:

- "Engadget" vum Cherlynn Low

- "Bloomberg" vum Mark Gurman