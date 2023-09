Apple Watch Series 9: Erweidert Features a Kuelestoffneutral Optioun

Apple huet déi héich antizipéiert Apple Watch Serie 9 enthüllt, voll mat neie Featuren an e bedeitende Ëmweltmaart z'erreechen. Déi lescht Iteratioun vun der Weltverkaafte Auer kënnt mat der mächteger S9 SiP, engem mageschen Duebeltapp Geste, e méi hell Display, méi séier on-Device Siri mat Gesondheetsdaten Zougang, Präzisioun Finding fir iPhone, a méi. Apple Watch Series 9 leeft op watchOS 10, bitt nei entworf Apps, nei Auer Gesiichter, Vëlo- a Wanderfunktiounen, an Tools fir mental Gesondheetshëllef.

Ee groussen Highlight ass dem Apple säin Engagement fir Kuelestoffneutral ze ginn. D'Clienten hunn elo d'Méiglechkeet eng Kuelestoffneutral Apple Watch ze wielen, e wesentleche Schrëtt a Richtung Apple säin Zil fir Kuelestoffneutralitéit iwwer säi ganzt Geschäft z'erreechen, d'Fabrikatiounskette an d'Produkt Liewenszyklus bis 2030.

De S9 SiP dréit d'Apple Watch Series 9 un, bitt systemwide Verbesserungen an agefouert Features wéi déi nei Duebeltapp Geste an on-Device Siri mat Zougang zu Gesondheetsdaten. D'Auer integréiert och e 4-Core Neural Engine fir méi séier Veraarbechtung vu Maschinnléieren Aufgaben. Trotz senge verstäerkte Fäegkeeten hält de S9 SiP den ganzen Dag 18-Stonne Batterie Liewen vu fréiere Modeller.

D'Double Tap Geste bitt e praktesche Wee fir d'Apple Watch Series 9 mat just enger Hand ze kontrolléieren an ouni den Ecran ze beréieren. Dëse Geste erméiglecht verschidden Handlungen, wéi zum Beispill en Timer stoppen, Musek ze spillen an ze pausen, en Alarm ze snoozen, Telefonsuriff beäntweren an ofzeschléissen, an duerch Widgets scrollen. De méi séier Neural Engine an der Apple Watch Series 9 benotzt e Maschinnléieralgorithmus fir déi eenzegaarteg Handgelenkbewegungen an Ännerungen am Bluttfluss z'entdecken, déi mat der Duebeltapp Geste verbonne sinn.

Eng aner bemierkenswäert Verbesserung ass de méi hell Display, dee bis zu 2000 Nits erreechen kann, wat et méi einfach mécht an helle Sonneliicht ze liesen. Den Affichage kann och op eng Nit fir däischter Ëmfeld senken, a verhënnert Stéierungen an enke Quartiere.

On-Device Siri Veraarbechtung erlaabt méi séier a méi zouverlässeg Äntwerten, besonnesch fir Aufgaben déi keng Internetverbindung erfuerderen. Zousätzlech kann Siri elo Zougang zu Gesondheetsdaten vun der Health App kréien, wat d'Benotzer erlaabt Informatiounen iwwer hir Schlofmuster, Aktivitéit Fortschrëtter a souguer Bluttzockerspigel ze kréien. D'Benotzer kënnen och Gesondheetsdaten direkt iwwer Siri aloggen.

Apple Watch Series 9 stellt Precision Finding vir, deen den zweeter Generatioun Ultra Wideband (UWB) Chip benotzt fir falsch placéiert iPhones ze lokaliséieren. Dës Fonktioun bitt Distanz a Richtung, zesumme mat visueller, haptescher an Audioleitung.

Ausserdeem bréngt watchOS 10 verschidde Verbesserungen, dorënner nei entworf Apps, en neie Smart Stack fir séier Informatioun ze gesinn, a Feature fir d'mental Gesondheet ze förderen.

Apple huet nach eng Kéier eng beandrockend Iwwerwaachungsopstellung geliwwert, déi modernste Fonctiounen integréiert an säin Engagement fir ökologesch Nohaltegkeet verstäerkt.

Source: Apple