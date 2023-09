Social Media Ris X, fréier als Twitter bekannt, huet Updates op säi Like Button just an der Zäit fir Apple's héich erwaart Wonderlust Event gemaach. D'Evenement ass agestallt fir Top-of-the-Line Produkter ze weisen, dorënner d'iPhone 15 Serie, déi nei Apple Watch Serie, an AirPods Pro mat USB-C.

De modifizéierte Like-Knäppchen trennt sech elo an ähnlech Stécker, ier hien zréck an déi vertraute Häerzform geformt. Dës Animatioun gläicht enk dem Teaser Video verëffentlecht vum Apple fir de Wonderlust Event, an huet Spekulatiounen iwwer eng potenziell Zesummenaarbecht tëscht den zwee Tech Risen.

No engem Bericht vu Macrumors, kënnen d'Metallmuster, déi am Apple's Teaser Video ugewise ginn, op e Wiessel op Titanmaterial fir den iPhone 15 Pro a Pro Max Modeller hinweisen. Et ass derwäert ze notéieren datt Apple dës ënnerschiddlech Twitter-ähnlech Animatiounen zënter 2020 benotzt, wéi se fir d'éischt wärend dem 'Time Flies' Event agefouert gouf. Zousätzlech, grad wéi mat WWDC 2023, huet Apple e personaliséierten Twitter-Hashtag mat hirem Ënnerschrëft Logo fir de Wonderlust Event integréiert.

Den Apple Event vun haut gëtt erwaart véier nei iPhone Modeller z'entdecken: den iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, an den iPhone 15 Pro Max. Als Äntwert op d'EU Reglementer gëtt et Rumeuren datt Apple op USB Type-C mat der iPhone 15 Serie iwwerschreift. Wärend Standard iPhone 15 Modeller limitéiert Opluedgeschwindegkeet exklusiv mat Apple-zertifizéierte Kabel hunn, wäerten den iPhone 15 Pro a Pro Max méi séier Datenübertragungsfäegkeeten ubidden.

Zousätzlech zu der iPhone-Opstellung plangt Apple och Updates op zwou vu sengen Iwwerwaachungslinnen ze verëffentlechen, nämlech d'Apple Watch Series 9 an den Apple Watch Ultra. Ausserdeem ginn et Spekulatiounen iwwer d'Ëmsetzung vun USB-C Laden fir regelméisseg AirPods an AirPods Max an der Zukunft.

