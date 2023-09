Apple enthüllt Datum fir iPhone 15 Start Event: Wat ze erwaarden

Apple huet offiziell ugekënnegt datt déi vill erwaart iPhone 15 Serie am September lancéiert gëtt 12. Dëst Evenement gëtt erwaart net nëmmen déi nei iPhones ze weisen, awer och aner spannend Gadgeten. Fir de Livestream vum Event ze kucken, kënnen d'Zuschauer op Apple säin offiziellen YouTube Kanal goen oder op India Today Tech bleiwen fir Updates.

D'iPhone 15 Serie gëtt rumoréiert mat bedeitende Upgrades am Verglach zu senge Virgänger ze kommen. Wärend de Gesamtdesign mat kosmeteschen Ännerungen ähnlech bleift, ginn et erwaart grouss Verbesserungen a verschiddene Beräicher. Leaks suggeréieren datt Apple d'Präisser vun den iPhone 15 Pro Modeller erhéijen kann, während d'Standard- a Plus Versioune méiglecherweis zu den aktuellen Präisser verfügbar sinn.

Wat d'Spezifikatioune ugeet, ass d'iPhone 15 Opstellung agestallt fir eng USB-C Ladung fir all Modeller ze bidden. D'Pro Modeller wäerte vum A17 Bionic Chip ugedriwwe ginn, während déi Standard den A16 Chip hunn. Zousätzlech kënnen d'Benotzer méi grouss Schiirme mat méi schlanken Randen iwwer all Modeller erwaarden. Den iPhone 15 an iPhone 15 Plus gi rumoréiert mat der "Dynamic Island" Feature ze kommen, während d'Pro Modeller e schlank Titanfinish an eng Periskopobjektiv fir verstäerkte Zoomfäegkeeten hunn.

Beim Event gëtt Apple och erwaart d'Apple Watch Series 9 z'entdecken, den Nofolger vun der aktueller Serie 8. Den Apple Watch Ultra, mat aktualiséierten Komponenten an engem neie S9 Prozessor, gëtt och erwaart. Ausserdeem ginn et Spekulatiounen iwwer d'Aféierung vun engem USB-C Ladefall fir AirPods Pro.

Zousätzlech zum iPhone 15 Start, Apple wäert méiglecherweis de Verëffentlechungsplang fir iOS 17 an aner Betribssystemer opzeweisen.

Quellen:

- Ankita Garg, India Today Tech