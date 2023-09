Apple 2023 Event: iPhone 15 Serie Start an Erwaardungen

An nëmmen e puer Stonnen wäert Apple hiren alljährlechen September Event starten, bekannt als 'Wonderlust', wou et normalerweis déi lescht Generatioun vun iPhones an aner Produkter enthüllt. Dëst Joer sinn all Aen op déi héich erwaart iPhone 15 Serie, déi erwaart gëtt bedeitend Upgrades an Verbesserunge fir Apple säi Flaggschëff Smartphone Lineup ze bréngen.

D'iPhone 15 Serie wäert de Standard iPhone 15 enthalen, de gréisseren iPhone 15 Plus, an déi Premium Modeller - iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max. D'Standardmodeller ginn erwaart eng 6.1-Zoll Bildschiermgréisst ze hunn, während d'Plus Modeller e méi groussen 6.7-Zoll Display hunn. Eng bemierkenswäert Ännerung an all iPhone 15 Modeller ass d'Verréckelung vum Lightning Hafen op den USB-C Hafen, bitt de Benotzer méi Flexibilitéit an der Konnektivitéit.

D'Pro Modeller, wéi gewinnt, kommen mat Premium Featuren an e méi héije Präis Tag. Et gëtt rumoréiert datt se e méi schlanken Design mat gekraagte Lënsen an engem Titan Chassis hunn anstatt Edelstol. Et kéint och e nei designt "mute" Knäppchen ginn, deen als Action Button dénge kann, inspiréiert vun der Apple Watch Ultra.

Ënnert der Hood ginn erwaart datt den iPhone 15 Pro a Pro Max vum aktualiséierten 3-nanometer A17 Chip ugedriwwe ginn, verspriechen méi séier Geschwindegkeet a verbessert Effizienz. Ausserdeem kënnen d'Pro Modeller eng verstäerkte Telefoto Kamera Lens enthalen fir super Fotografiefäegkeeten.

Präisdetailer fir d'iPhone 15 Serie bleiwen onsécher, awer et gi Spekulatiounen iwwer eng potenziell Präiserhéijung am Verglach mat der viregter Generatioun. Den Analyst Jeff Pu virausgesot datt den iPhone 15 Pro bei $ 1,099 kéint ufänken, während aner Quelle proposéieren eng $ 100 Erhéijung fir béid Pro Modeller, déi den iPhone 15 Pro tëscht $ 1,099 an $ 1,199 placéiert, an de Pro Max tëscht $ 1,199 an $ 1,299.

De Start vun der iPhone 15 Serie kënnt zu enger Erausfuerderung Zäit fir d'Smartphoneindustrie, mat engem rezente Réckgang am Verkaf. Apple's Smartphone Verkaf ass am leschte Véierel ëm 2.4 Prozent erofgaang, awer d'Firma zielt d'Konsumenteninteresse mat den zwéngende Featuren an Upgrades vun der neier Lineup erëm z'erreechen. Dës enthalen Dynamic Island Technologie, eng potenziell Entfernung vun der ikonescher Notch, an innovativ Kamera Fortschrëtter wéi eng Periskopobjektiv fir den iPhone 15 Pro Max.

Mat dem Apple Event just Stonnen ewech, Tech Enthusiaster a Konsumenten erwaarden gäeren déi offiziell Entdeckung vun der iPhone 15 Serie an aner spannend Ukënnegungen. Bleift ofgeschloss fir méi Updates iwwer Apple's Wonderlust Event.

Quellen:

- Mark Gurman, Apple Event Tipster

- DigiTimes

– Analyst Jeff Pu