Apple Event 2023: Neie iPhone 15 Serie a méi fir ze lancéieren

Apple ass prett fir seng héich erwaart iPhone 15 Serie um Wonderlust Event haut z'entdecken. D'Evenement gëtt vum Apple säi Sëtz zu Cupertino live gestreamt a gëtt erwaart e puer aner grouss Produktlancéierungen ze weisen, dorënner Apple Air Pods an nei Generatioun Aueren.

De Begrëff "Wonnerlust" bezitt sech op de Wonsch an engem konstante Staat vu Wonner ze sinn, laut Urban Dictionary. Et schéngt datt Apple seng Benotzer an engem konstante Wonnerstand wëll halen mat der Onmass vun neie Verëffentlechunge fir dëst Joer geplangt.

D'Evenement wäert och déi offiziell Verëffentlechungsdatum fir iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, an tvOS 17 verroden, déi virdru bei der Firma WWDC 23 Event am Juni ugekënnegt goufen.

Traditionell ass Apple's September Event reservéiert fir grouss Hardware Starten, besonnesch déi lescht iPhone-Opstellung. Dëst Joer enthält d'iPhone 15 Serie den iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max.

Spekulatiounen ronderëm den iPhone 15 Pro Max

E puer Spekulatiounen hu virgeschloen datt Apple den iPhone 15 Pro Max als den "Ultra" Modell ëmbenannt wéinst der Inklusioun vun engem USB-C Ladehafen. Wéi och ëmmer, et schéngt, datt dës Ännerung dëst Joer net wäert geschéien. Apple ass bekannt fir seng Iwwerraschungen a kéint potenziell onerwaart Ukënnegung während dem Event maachen.

Wéi kucken ech den iPhone 15 Live starten?

Fir Apple's Wonderlust Spezialevenement ze kucken, ass déi primär Method duerch d'Apple TV App. Och wann d'Evenementerlëscht vläicht net virdru op der App verfügbar ass, füügt Apple se normalerweis um Dag vum Event. Vergewëssert Iech fir d'Evenementerlëscht um Dag vum Event ze kontrolléieren. D'Apple TV App ass op eng breet Palette vun Apparater zougänglech, wat d'Benotzer erlaabt hir Liiblings Streaming Geräter ze benotzen.

