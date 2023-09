Apple's 'Wonderlust' Event: Erwaardungen an Erwaardungen

By

Dem Apple säin héich erwaarten Event fir 2023, bekannt als 'Wonderlust', ass geplangt den Owend um 10:30 Auer IST unzefänken. D'Evenement gëtt live vum Apple Park a Kalifornien gestreamt. Tech Enthusiaster an Apple Loyalisten si fäeg d'Entdeckung vun de leschte Produkter an Updates vum Tech Ris ze gesinn.

Ee vun de primären Highlights vum Event gëtt erwaart d'iPhone 15 Serie ze sinn. Spekulatiounen suggeréieren datt Apple véier nei Handyen aféieren, nämlech den iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. Dës Geräter ginn erwaart bedeitend Fortschrëtter a punkto Leeschtung, Kamerafäegkeeten an allgemeng Benotzererfarung ze bréngen.

Zousätzlech zu den neien iPhones, Apple wäert och méiglecherweis Updates fir seng Smartwatch-Opstellung annoncéieren. De kommende Event kéint d'Aféierung vun der Apple Watch Series 9 gesinn, souwéi der zweeter Generatioun Apple Watch Ultra. Dës nei Modeller ginn erwaart fir verbesserte Gesondheets- a Fitness Tracking Funktionalitéiten ze weisen, souwéi verstäerkte Konnektivitéitsoptiounen.

Ausserdeem gëtt Apple erwaart déi nächst Iteratiounen vu senge Betribssystemer z'entdecken, dorënner iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10, a macOS Sonoma. Dës Updates bréngen nei Fonctiounen, verbessert Sécherheetsmoossnamen a verbessert Leeschtung fir iPhone, iPad, Mac, Apple TV, an Apple Watch Benotzer weltwäit.

Rumeuren suggeréieren och datt Apple eng aktualiséiert Versioun vu sengem AirPods Pro wäert enthüllen, bekannt als AirPods Pro (2nd Gen), wärend dem 'Wonderlust' Event. Dës wierklech drahtlose Stereo (TWS) Kopfhörer ginn erwaart eng verbessert Tounqualitéit, Batterieliewen an allgemeng Benotzererfarung ze bidden.

Bleift ofgeschloss op Gadgets 360 fir eng ëmfaassend Ofdeckung vum Apple Event, deen detailléiert Informatioun iwwer de Start vun der iPhone 15 Serie enthält, nei Apple Watch Modeller, Betribssystemupdates, an den erfrëschten AirPods Pro.

