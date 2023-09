Wat ze erwaarden beim Apple 2023 Event: iPhone 15, Apple Watch Series 9, a Méi

Dat héich erwaarten Apple 2023 Event ass just ronderëm den Eck, an Tech-Enthusiaster waarden gespaant op d'Ukënnegung déi Apple fir si am Geschäft huet. Ee vun de wichtegsten Highlights vum Event ass erwaart d'Enthüllung vun der neier iPhone 15 Serie ze sinn. Rumeuren suggeréieren datt et véier Modeller an der Opstellung wäerte sinn: den iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. Eng spannend Ännerung déi an de "Pro" Modeller agefouert ka ginn ass d'Benotzung vun Titanrahmen anstatt Edelstol.

Den Apple Event ass geplangt fir um Dënschdeg um 10 Auer Pazifik Zäit unzefänken, an et kann live op YouTube, Apple senger Websäit oder der Apple Events App op Apple TV gestreamt ginn. Nieft den iPhones ginn et och Erwaardunge fir d'Apple Watch Series 9, d'Apple Watch Ultra 2, an eventuell en neien iPad mini 7 ze gesinn.

Ënnert der iPhone 15 Serie gëtt den iPhone 15 Pro Max erwaart d'Show mat senger mächteger neier Periskop Zoom Feature ze klauen. Laut dem Mark Gurman vu Bloomberg, wäert Apple méiglecherweis dës spannend Produkter um kommenden Event virstellen.

Wann et ëm d'iPhone 15 Serie geet, suggeréieren Rumeuren datt den iPhone 15 e puer Features vum iPhone 14 Pro ierft, sou wéi eng mächteg 48MP Kamera an Dynamic Island. Den iPhone 15 Pro gëtt erwaart vum A17 Bionic Chip ugedriwwen ze ginn, wat et onheemlech séier mécht. Wéi och ëmmer, dës Upgrades kënne mat engem méi héije Präiss Tag kommen. Et ginn och Spekulatiounen datt all iPhone Modeller op USB-C wiesselen fir méi séier Laden, a drahtlos Laden kéint méi zougänglech ginn.

Wat d'Präisser ugeet, sinn déi erwaart Startpräisser fir d'iPhone 15 Serie wéi follegt:

iPhone 15: $ 799

iPhone 15 Plus: $ 899

iPhone 15 Pro: Start vun $ 1099 wann et eng $ 100 Hike kritt

iPhone 15 Pro Max: Start bei engem massiven $ 1299 wann et eng $ 200 Hike kritt

Eng aner spannend Ukënnegung déi um Event gemaach ka ginn ass d'Apple Watch Series 9. Iwwerdeems Detailer doriwwer knapp sinn, ginn Verbesserungen iwwer de fréiere Modell erwaart. Et gëtt keen Zeeche vun engem Apple Watch Ultra 2, awer Apple schafft gemellt fir Bluttzocker a Blutdrocksensoren un hir zukünfteg Smartwatches ze addéieren.

Wärend eng fuschneie Versioun vun AirPods vläicht net enthüllt gëtt, kënnen et Ännerunge fir hir Ladefäll sinn. Et gëtt Rumeuren datt Apple de Lightning Connector mat USB-C ersetzt, a alignéiert et mam rumoréierte Schalter fir den iPhone.

Zousätzlech zu dësen erwaarten Ukënnegungen, goufen et dréinen Rumeuren iwwer nei MacBooks, dorënner de MacBook Pro 14-Zoll a 16-Zoll, souwéi e 15-Zoll MacBook Air mam M2 Chip. Nei iPads sinn och amgaangen ze schaffen, mat der Méiglechkeet datt den iPad mini 7 en Optrëtt mécht. Ausserdeem gëtt et vun engem HomePod mat engem Display an der Aféierung vun AirPods Max 2 geschwat. A wann den Apple VR/VR Headset, deen um WWDC 2023 virgeschriwwe gouf, net ganz opgedeckt gëtt, kënne méi Detailer am September verëffentlecht ginn.

Also maacht Iech prett fir e spannend Apple Event, wou Dir d'Zukunft vun iPhonen, Apple Watches, a méiglecherweis e puer Iwwerraschungen wäert gesinn, déi Apple ënner Wraps hält.

Quellen: Rumeuren a Spekulatioun baséiert op Industrie Insider an Experten.