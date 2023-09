Apple annoncéiert nei iPhone Modeller a méi um Keynote Event

Apple bereet sech op fir seng lescht Opstellung vun iPhone Modeller während hirem héich erwaarten Keynote Event ze weisen, mam Titel "Wonderlust". D'Evenement ass geplangt fir en Dënschdeg um 10 AM PT a gëtt live fir Publikum weltwäit gestreamt. Niewent den neien iPhones kann Apple och en neien Apple Watch enthüllen an Updates iwwer den Upëff vum Vision Pro VR Headset ubidden.

Rumeuren suggeréieren datt Apple véier nächst Generatioun iPhone Modeller wäert aféieren: den iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. Notamment ginn d'"Pro" Modeller erwaart mat engem Schalter vun Edelstahlrahmen op méi hell a potenziell dënn Titanrahmen. Wärend et Spekulatiounen iwwer wéi et wäert ausgesinn, ginn Detailer bis zur Konferenz ënner Wraps gehal.

Eng bedeitend Ännerung déi Apple méiglecherweis matdeelt ass de Wiessel vu sengem propriétaire Lightning Hafen op de méi wäit adoptéierten USB-C Hafen. Dës Verréckelung gëtt vun EU-Reglementer gedriwwen a kéint Implikatiounen hunn fir wéi zukünfteg iPhone Keefer mat hiren Apparater engagéieren. Et bleift ze gesinn wéi Apple dës Ännerung fir seng Clienten presentéiert a justifiéiert.

Zousätzlech zu der iPhone Entdeckung kann Apple d'Geleeënheet notzen fir eng nei Iteratioun vun der Apple Watch z'entdecken. D'Firma huet e Streckrekord fir säi populäre wearable Apparat op jährlecher Basis z'erfrëschen, obwuel Detailer iwwer déi nei Apple Watch nach ëmmer knapp sinn.

Ausserdeem kéint Apple kuerz op de Vision Pro beréieren, säi vill erwaarte virtuelle Realitéit Headset. Mat dem iPhone Event e wesentleche Betrag vun Opmierksamkeet unzezéien, wier et net iwwerraschend wann Apple Updates iwwer de Fortschrëtt vum Vision Pro viru sengem erwaarten Start d'nächst Joer liwwert.

Fir de Livestream vum Keynote Event ze kucken, kënnen Zuschauer et direkt op der offizieller Apple Websäit oder iwwer YouTube zougräifen. D'Evenement wäert op YouTube's Live Stream verfügbar sinn, an d'Apple TV App wäert de Live Event weisen wéi och déi virdrun fir déi déi léiwer Apple TV benotzen.

Mat der imminenter Entdeckung vun neien iPhone Modeller, potenziellen Updates fir d'Apple Watch, an Abléck an d'Entwécklung vum Vision Pro VR Headset, versprécht Apple's Keynote Event eng spannend Vitrine vun de leschten Innovatiounen an Offeren vun der Firma.

