By

Apple bereet sech op fir seng lescht Opstellung vun iPhones wärend hirem héich erwaarten "Wonderlust" Keynote Event z'entdecken. D'Evenement ass geplangt en Dënschdeg um 10 AM PT stattfannen, an Apple-Enthusiaster ronderëm d'Welt kënnen d'Ukënnegung live kucken.

Laut Rumeuren gëtt den Tech Ris erwaart véier nei iPhone Modeller virzestellen: den iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. Notamment gëtt et Spekulatiounen datt d'"Pro" Modeller en Titanrahmen kënnen hunn anstatt Edelstol. Dës Ännerung kéint zu méi liicht Geräter a potenziell méi dënnem Bildschirmranden resultéieren, wat d'Benotzer eng visuell ënnerscheedend iPhone Erfarung ubitt.

Ausserdeem ass Apple agestallt fir d'EU Reglementer ze respektéieren andeems se säi propriétaire Lightning Hafen duerch de méi verbreet benotzte USB-C Hafen ersetzen. Et bleift ze gesinn wéi Apple dësen Iwwergank presentéiert a wéi d'Clienten op d'Ännerung reagéieren.

Zousätzlech zu der iPhone-Opstellung kann Apple och eng nei Iteratioun vu senger populärer Apple Watch enthüllen. D'Firma aktualiséiert normalerweis säi wearable Apparat all Joer, obwuel Detailer iwwer déi nei Apple Watch zu dëser Zäit knapp sinn.

De Keynote Event kann och eng Plattform fir Apple ubidden fir kuerz iwwer seng zukünfteg Vision Pro ze diskutéieren, en héich erwaarten virtuelle Realitéit (VR) Headset erwaart d'nächst Joer verëffentlecht ze ginn.

Fir de Live Stream vum Event ze kucken, kënnen d'Zuschauer direkt op dëser Säit ofstëmmen, well Apple d'Konferenz op YouTube streamt. Apple TV Benotzer kënnen Zougang zu der TV App kréien an op d'Sektioun "Apple Special Event" navigéieren fir d'Evenement live ze streamen oder virdrun Eventer ze kucken. Zousätzlech kënnen déi ouni Apple TV oder déi léiwer net YouTube benotze kënnen den Event iwwer d'Apple Events Sektioun op der offizieller Apple Websäit live streamen. Dëse Videofeed ass kompatibel mat all gréisser Browser, dorënner Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a Google Chrome.

Quellen:

- Artikel Titel: Apple Setzt fir nei iPhone Modeller annoncéieren wärend senger "Wonderlust" Keynote en Dënschdeg

Quell: TechCrunch

- Artikel Titel: Apple kéint den Edelstahl op Ärem iPhone duerch Titan ersetzen

Quell: The Verge

- Artikel Titel: Apple ersetzt de Lightning Hafen op engem zukünftege iPhone mat USB-C

Quell: CNBC