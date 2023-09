iPhone 15 Serie: Präis, Upgrades a Rumeuren

Apple ass agestallt fir seng iPhone 15 Opstellung um "Wonderlust" Event haut z'entdecken, a vill Fuite a Rumeuren sinn opgedaucht iwwer d'Präisser vun den iPhone 15 Pro Modeller. No dëse Quellen wäerten d'iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max Modeller eng bedeitend Erhéijung vun de Präisser am Verglach mat de leschte Joer Modeller gesinn. Den iPhone 15 Pro Max gëtt erwaart déi héchste Präiserhéijung ze hunn.

Rumeuren suggeréieren datt d'Vanille iPhone 15 an iPhone 15 Plus Modeller um selwechte Präis wéi hir Virgänger lancéiert ginn, awer e puer Berichter weisen datt et e marginale Präiserhéijung ka sinn. Op der anerer Säit gëtt den iPhone 15 Pro Max geruff fir déi steilste Präiserhéijung niewent dem gréissten Upgrade ze kréien, deen eng Periskop-Stil Kameraobjektiv an en Titan Chassis enthält.

Nei Informatioun vu Macrumors suggeréiert datt et keng Präiserhéijung fir déi net-pro iPhone 15 Modeller gëtt. De Basismodell vum iPhone 15 gëtt erwaart bei $ 799 unzefänken, dee selwechte Präis wéi den iPhone 14 d'lescht Joer. An Indien gouf de Präis vum Basismodell op Rs 79,900 festgeluecht, an et wäert dëst Joer d'selwecht bleiwen.

D'iPhone 15 Pro Modeller ginn gesot datt se Designupgrade wéi méi dënn a kromme Bezel hunn, souwéi en neien Titanrahmen fir den Edelstahl Chassis ze ersetzen. Et gi Rumeuren vun engem nei designt "mute" Knäppchen deen als Action Button ähnlech wéi den Apple Watch Ultra dénge kéint. Dës Ännerung kann den Side Toggle Knäppchen ersetzen, deen a fréiere Generatioune vun iPhones gesi gouf.

Den iPhone 15 Pro gëtt erwaart eng Präiserhéijung vun $ 100 ze gesinn, ugefaange bei $ 1099 an den USA. Dëst kéint zu enger Präiserhéijung vun op d'mannst Rs 10,000 an Indien féieren. De Super-Premium iPhone 15 Pro Max gëtt rumoréiert déi héchst Präiserhéijung ze hunn, mat engem méiglechen Startpräis vun $ 1299 an den USA.

