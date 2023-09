Wat ze erwaarden (an net erwaarden) vum Apple Wonderlust Event

Haut ass dat héich erwaart Apple Event wou den Tech Ris seng nächst Generatioun vun iPhones enthüllt. Wärend et Rumeuren iwwer aner Produkter gestart goufen, gëtt erwaart datt Apple haaptsächlech op seng nei iPhones fokusséiert. Véier iPhones ginn erwaart ze weisen - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. Zousätzlech kënnen aner Produkter wéi Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, an AirPods Pro 2nd Generation mat engem neien USB Type-C Hafen och en Optrëtt maachen.

Wéi och ëmmer, et gi verschidde Produkter déi haut net wahrscheinlech lancéiert ginn. Ee vun dësen ass de rumoréierte iPhone 15 Ultra, deen erwaart gouf Premium Features ze hunn déi d'Pro Varianten iwwertreffen. En anert Produkt dat vläicht net enthüllt gëtt ass den Apple Watch X, dee spekuléiert gouf fir den 10. Anniversaire vun der Apple Watch mat Features wéi e MicroLED Display a Blutdrockmonitor ze feieren. Et gëtt ugeholl datt de Watch X nach ëmmer an der Entwécklung ass a wäert net prett sinn fir dëst Event.

Et goufen och Rumeuren vu M3-powered Macs, dorënner en iMac, MacBook Air, a MacBook Pro, awer dës Geräter ginn net erwaart haut den Owend lancéiert ze ginn. Amplaz, Berichter suggeréieren datt Apple se am Oktober duerch eng Pressematdeelung virstellen kann anstatt en dedizéierten Start Event.

Wéi fir iPads, M3-ugedriwwen iPad Pros an en neien iPad Air 6 ginn gesot datt se an de Wierker sinn, awer et ass onwahrscheinlech datt se um Wonderlust Event gewise ginn. Rumeuren suggeréieren datt den iPad Air 6 esou fréi wéi de nächste Mount duerch eng Pressematdeelung verëffentlecht ka ginn.

Wärend déi nei AirPods Pro 2. Aner AirPods Varianten, wéi den AirPods Pro 3, AirPods Max 2, an AirPods 2 mat USB Type-C, sinn net erwaart haut den Owend bekannt ginn.

Als Conclusioun gëtt erwaart datt den Apple Wonderlust Event haaptsächlech op déi nei iPhone-Opstellung fokusséiert, mat e puer zousätzlech Produkter wéi d'Apple Watch Series 9 an AirPods Pro 2nd Generation. Aner rumoréiert Produkter wéi den iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-powered Macs, nei iPads, an zousätzlech AirPods Modeller sinn net méiglecherweis bei dësem Event enthüllt.

Definitiounen:

- USB Type-C Hafen: En universelle Connector dee ka benotzt ginn fir ze laden an Datenübertragung op verschidden Apparater.

- MicroLED Display: Eng Technologie déi mikroskopesch LEDs benotzt fir en Héichopléisende Display mat bessere Kontrast an Energieeffizienz ze kreéieren.

