Apple enthüllt déi nei Apple Watch Serie 9 mat verbesserte Features

By

Apple huet haut säi vill erwaart Event ofgehalen, eng Rei vun neien Hardware-Offeren virgestallt. Den Highlight vum Event war d'Enthüllung vun der leschter Ergänzung zu hirer wearable Lineup, der Apple Watch Series 9.

Déi nei Smartwatch gëtt vum modernste S9 Chip ugedriwwen, deen eng 60% Erhéijung vun der Leeschtung an enger 30% méi séier GPU am Verglach zu sengem Virgänger bitt. Deidre Caldbeck, Direkter vum Apple Watch Product Marketing, huet et als de "mächtegste Watch Chip bis elo" bezeechent.

Eng vun de Schlësselverbesserungen an der Serie 9 ass verstäerkte Diktat, déi ëm bis zu 25% verbessert gouf. Dës Verbesserung wäert Stëmmbefehl an Interaktioune mat Siri nach méi nahtlos fir Benotzer maachen.

D'Serie 9 stellt verschidde spannend nei Features vir. D'Benotzer kënnen elo Zougang zu Gesondheetsdaten mat Siri kréien, wat eng bequem Iwwerwaachung vun hirer Fitness a Wuelbefannen erlaabt. Eng aner Fonktioun genannt Name Drop erlaabt d'Benotzer perséinlech Informatioun mat aneren Emgéigend Benotzer ze deelen, déi och eng Apple Watch Series 9 hunn. Zousätzlech erlaabt d'Double Tap Feature d'Benotzer d'Funktioune vun der Auer ze kontrolléieren andeems se den Zeigefanger an den Daumen op d'Hand drécken, déi se droen. kucken.

Apple huet och d'Hellegkeet vum Display verduebelt, fir eng verbessert Visibilitéit och an helle Sonneliicht ze garantéieren. Eng aner praktesch Ergänzung ass d'Fäegkeet Ären iPhone direkt vun der Auer ze pingelen, wat et méi einfach mécht Ären Telefon ze lokaliséieren wann et vermësst.

An aner Neiegkeeten goufen et Spekulatiounen an Hiweiser datt de leschten iPhone mat engem USB-C Connector ausgestatt ass. Och wann dëst net offiziell bestätegt gouf, proposéiert d'Versuergungskettenquellen a rezent Berichter datt Apple de Wiessel kéint maachen. Dës Ännerung géif méi séier Opluedgeschwindegkeet opmaachen a verbessert Kompatibilitéit mat aneren USB-C Geräter.

Dës spannend Ukënnegung vum Apple Event weisen hiren Engagement fir d'Grenze vun der Technologie ze drécken, innovativ Produkter ze liwweren déi d'Benotzererfarung verbesseren.

Quellen:

- Apple Watch Series 9: [Quell setzen]

- USB-C fir iPhone Rumeuren: [Quell setzen]