Apple enthüllt AirPods Pro (2nd Generation) mat verbesserte Features

By

Apple huet viru kuerzem de Start vun der AirPods Pro (2. Generatioun) ugekënnegt, mat e puer Upgrades a verstäerkte Funktionalitéit. Déi nei AirPods Pro (2.

Laut Apple bitt d'AirPods Pro 2 bis zu duebel d'Aktiv Geräischer Annuléierung, souwéi e fortgeschrattene Transparenzmodus. Zousätzlech ass d'raimlech Audioerfarung verbessert ginn, wat d'Benotzer eng méi immersiv Audioerfarung ubitt. Fir e bessere Passform ze garantéieren, kommen d'AirPods Pro 2 och mat enger erweiderter Palette vun Ouer Tippgréissten.

Ee vun de bemierkenswäerten Updates ass d'Zousatz vun USB-C Ladefäegkeeten, wat et méi bequem mécht fir d'Benotzer hir Geräter ze laden. Déi nei AirPods Pro sinn och mat enger verbesserter Staubresistenz ausgestatt, mat engem IP54 Bewäertung fir béid Kopfhörer an de Fall. Dëst erlaabt d'Benotzer se bequem op hir Outdoor Abenteuer matzebréngen ouni sech iwwer Staubschued ze këmmeren.

Ausserdeem wäert d'AirPods Pro (2. Generatioun) Lossless Audio mat Apple Vision Pro aféieren. Dës Feature erméiglecht ultra-niddereg latency fir eng nahtlos an héichqualitativ Audioerfarung. D'Kombinatioun vum H2 Chip an de leschten AirPods Pro an Apple Vision Pro, zesumme mat engem banebriechende drahtlose Audioprotokoll, erméiglecht 20-Bit, 48 kHz Lossless Audio mat minimaler Audiolatenz.

Apple huet och ugedeit op déi zukünfteg Verfügbarkeet vun Apple Vision Pro, wat erwaart gëtt déi drahtlos Audioerfahrung nach méi ze erhéijen. Dës zukünfteg Feature erlaabt d'Benotzer déi fortgeschratt drahtlos Audioerfarung an der Industrie ze genéissen, Ënnerhalung, Spill, FaceTime Uriff an aner Audioapplikatiounen ze verbesseren.

D'AirPods Pro (2. Mat dësen Updates an Verbesserungen zielt déi nei AirPods Pro (22.

Source:

- Apple Pressematdeelung