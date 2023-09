Apple's Supplier Foxconn fir Made in India iPhone 15 ze verschécken, d'Fabrikatioun iwwer China erweidert

Apple Fournisseur Foxconn ass agestallt fir den Made in India iPhone 15 ze verschécken just Wochen nodeems d'Smartphones aus chinesesche Fabriken gerullt ginn. Dës Beweegung vun Apple ass Deel vun enger méijähreger Initiativ fir seng Fabrikatioun iwwer China ze diversifizéieren an d'Versuergungsketten Schwachstelle ze reduzéieren. D'Assemblée vun iPhones an Indien wäert Apple net nëmmen hëllefen hir Fabrikatiounsfäegkeeten ze verbreeden, awer och d'Onsécherheeten am Handel ze reduzéieren, verursaacht duerch Spannungen tëscht Washington a Peking.

D'Foxconn Ariichtung zu Sriperumbudur, Tamil Nadu, wäert eng entscheedend Roll spillen fir d'Versendung vun de leschten iPhone Eenheeten ze erliichteren. Wéi och ëmmer, d'Produktioun vum iPhone 15 an Indien hänkt vun der Verfügbarkeet vu Komponenten of, haaptsächlech duerch Importer, souwéi der glater Skala vun Produktiounslinnen an der Foxconn Ariichtung bei Chennai.

Zousätzlech zu Foxconn, aner Apple Fournisseuren, déi an Indien operéieren, sou wéi Pegatron Corp. an eng Wistron Corp. Ariichtung, déi geschwënn vun der Tata Group opkaf gëtt, ginn erwaart och iPhone 15 Assemblée unzefänken. Dëst wäert d'Apple hir Fabrikatiounspräsenz an Indien weider stäerken.

Den iPhone 15 soll haut um Wonderlust Event gestart ginn, zesumme mat aner Ukënnegungen dorënner déi nei Apple Watch Serie an Apple AirPods. D'iPhone 15 an 15 Plus Modeller ginn erwaart e Glas Réck an Aluminium Säiten ze hunn, während déi méi héich-Enn Pro Versiounen e Schalter op en Titan Design hunn, wat se méi haltbar a méi hell mécht.

Insgesamt ass dem Apple seng Entscheedung iPhones an Indien ze fabrizéieren eng strategesch Beweegung fir seng Versuergungskette ze diversifizéieren an hir Ofhängegkeet vu China ze reduzéieren. Duerch seng Fabrikatioun iwwer China auszebauen, zielt Apple fir eng méi elastesch a sécher Versuergung vu senge kriteschen Produkter ze garantéieren.

