Apple Event 2023: iPhone 15, Apple Watch 9, AirPod Pro 2, a Méi

Am Upëff vum Apple Start Event am Joer 2023 wäert Apple déi héich erwaart iPhone 15 Serie annoncéieren, zesumme mat der Apple Watch 9 an dem AirPod Pro 2. Dëst Evenement gëtt erwaart e spektakuläre Vitrine vun de leschten Innovatiounen vun Apple ze sinn.

D'iPhone 15 Serie wäert véier nei Modeller enthalen, dorënner den iPhone 15 an den iPhone 15 Plus. Dës Smartphones ginn rumoréiert fir den Dynamic Island Display ze weisen, deen fir d'éischt am iPhone 14 Pro Max agefouert gouf. Zousätzlech kënnen d'iPhone 15 Modeller mat enger 48 MP Haaptkamera a Verbesserungen an der Sensortechnologie kommen. USB-C Opluedstatioun gëtt erwaart eng Standard Feature op all iPhone 15 Modeller ze sinn, a si wäerte vum A16 Bionic Chipset ugedriwwe ginn. D'Präisser fir den iPhone 15 an iPhone 15 Plus ginn erwaart bei $ 799 an $ 899 unzefänken, respektiv.

Ausserdeem gëtt Apple erwaart och den iPhone 15 Pro an den iPhone 15 Pro Max z'entdecken. Dës Pro Modeller ginn rumoréiert mat engem A17 Bionic Chipset an engem 3nm Prozess ze kommen, wat hir Leeschtungsfäegkeeten weider verbessert. Et kann och eng Erhéijung vun der Batteriegréisst fir d'Pro Modeller sinn. Zousätzlech gëtt de Mute-Knäppchen ersat duerch en Aktiounsknäppchen. D'Pro Max Versioun vum iPhone 15 gëtt erwaart eng Periskop Kamera ze hunn, déi verstäerkte Zoomfäegkeeten ubitt. Wéinst méi héijer Nofro ginn dës Pro Modeller erwaart mat enger Präiserhéijung am Verglach zu fréiere Versiounen ze kommen.

Niewent den neien iPhones wäert Apple och den Apple Watch 9 virstellen, déi lescht Iteratioun vu senger populärer Smartwatch. Leider gëtt et limitéiert Informatioun iwwer den Apple Watch 9 zu dësem Zäitpunkt.

Schlussendlech ass Apple agestallt fir den AirPod Pro 2 ze verëffentlechen, den Nofolger vu sengem héich erfollegräichen AirPod Pro. Den AirPod Pro 2 gëtt erwaart Verbesserungen an der Tounqualitéit, der Batterieliewen an der Gesamtleeschtung ze bréngen.

All dës spannend nei Produkter ginn um Apple Event am Joer 2023 enthüllt, wat e weidere Meilesteen am Apple sengem lafende Engagement fir Innovatioun an Technologie markéiert.

Quellen: AFP, Unsplash