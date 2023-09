Apple enthüllt iPhone 15 Lineup bei Wonderlust Event

Apple huet de Start vun hirer héich erwaarten iPhone 15 Serie um Wonderlust Event ugekënnegt. D'Evenement, dat vum Apple sengem Cupertino-baséierte Büro iwwerdroe gëtt, huet véier nei iPhones agefouert - den iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max.

Ee vun de groussen Ännerungen an der iPhone 15 Serie ass d'Verréckelung op USB Type-C Support. Dës Beweegung gëtt gemellt wéinst EU Reglementer déi fir standardiséierte Gerätverbindunge plädéieren. Wärend Standard iPhone 15 Modeller limitéiert Opluedgeschwindegkeet mat Apple-zertifizéierte Kabel erfuerderlech kënne hunn, bidden den iPhone 15 Pro a Pro Max méi séier Datenübertragungsgeschwindegkeet.

Wat den Design ugeet, ginn d'iPhone 15 an 15 Plus Modeller erwaart mat engem Glas Réck an Aluminiumsäiten. Op der anerer Säit kommen déi méi héich-Enn Pro Versioune mat engem Titan Design, wat se méi haltbar a méi hell mécht. D'Pro Modeller ginn och vum neien A17 Chipsatz ugedriwwen, wat zu enger verbesserter Leeschtung a Batterieliewen resultéiert.

Apple ass och agestallt fir Updates op seng Iwwerwaachungslinnen ze verëffentlechen, dorënner d'Apple Watch Series 9 an Apple Watch Ultra. Dës Aueren wäerten e puer Basis Design Ännerungen hunn, wärend deeselwechte Gesamtbild behalen wéi d'lescht Joer Modeller.

Eng aner spannend Ukënnegung ass Apple säi Plang fir seng Lightning-baséiert Accessoiren op USB-C ze konvertéieren. De populäre AirPods Pro wäert ee vun den éischte Produkter sinn fir dësen Iwwergang ze maachen. Apple huet och wëlles USB-C Laden fir seng regulär AirPods an AirPods Max am nächste Joer aféieren.

Zousätzlech wäert Apple d'Verëffentlechungsplang fir iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, an tvOS 17 enthüllen, déi virdru bei der Firma WWDC 23 Event am Juni enthüllt goufen.

Insgesamt versprécht Apple's Wonderlust Event spannend Fortschrëtter a sengem iPhone, Auer, an Accessoireoffer, wärend och regulatoresch Drock adresséiert a Benotzererfarung verbessert.

Definitiounen:

- USB Type-C: E standardiséierte Connector a Kabelinterface, deen e méi séier Datentransfer a Stroumliwwerung erlaabt.

- EU Reglementer: Reglementer vun der Europäescher Unioun festgeluecht fir Kompatibilitéit an Standardiséierung an Apparatverbindungen ze garantéieren.

- A17 Chipsatz: De Prozessor Chip deen an der iPhone 15 Pro Serie benotzt gëtt, bekannt fir seng verbessert Leeschtung an Energieeffizienz.

