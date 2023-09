Apple ënnerstëtzt Kalifornien Senat Gesetzesprojet Verlaangt Treibhausgas Berichterstattung

Apple huet ëffentlech e Kalifornien Senat Gesetzesprojet ënnerschriwwen, dee grouss Firme verlaange fir hir Treibhausgasemissiounen op jährlech Basis ze berichten. De Gesetzesprojet, proposéiert vum Senator Scott Wiener, zielt d'Geschäfter fir hire Bäitrag zum Klimawandel verantwortlech ze halen.

An engem Bréif ënnerschriwwen vum Apple's Direkter fir Staat a Lokal Regierung Affären, D. Michael Foulkes, huet d'Firma d'Wichtegkeet vun der Miessung a Berichterstattung ausgedréckt fir hiren Ëmweltimpakt ze verstoen. Apple schléisst sech mat anere grousse Firmen, dorënner Adobe, Ikea a Microsoft, fir de Gesetzesprojet z'ënnerstëtzen.

Wann de Gesetzesprojet gestëmmt gëtt, géif de Gesetzesprojet ëffentlech a privat Firmen mat jährlechen Einnahmen iwwer $ 1 Milliard a Kalifornien verlaangen, verifizéiert Donnéeën iwwer hir Planéiterwiermungsemissiounen ze verëffentlechen. Dës Beweegung ass e wesentleche Schrëtt a Richtung Transparenz a Klimaaktioun, an ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir Firmen d'Verantwortung fir hiren ökologesche Foussofdrock ze iwwerhuelen.

Zousätzlech gëtt et e separaten Gesetzesprojet ënner Diskussioun, déi Firmen, déi a Kalifornien operéieren mat engem Einnahmen vun $ 500 Milliounen, verlaangen, iwwer klimatesch Zesummenhang finanziell Risiken ze berichten. Dëst géif Informatiounen enthalen ob si fir erhéicht Konformitéit a Versécherungskäschte budgetéiert hunn wéinst Klimaeffekter.

Apple lueft speziell d'Inklusioun vum Gesetzesprojet vun Scope 3 Emissiounen, déi indirekt Emissiounen am Zesummenhang mat de Versuergungsketten vun de Firmen an Endverbraucher enthalen. Si proposéieren och genuch Zäit fir Datesammlung, Qualitéitskontroll an Drëtt Partei Iwwerpréiwung vun Scope 1 an Scope 2 Emissiounen z'erméiglechen, déi op Emissiounen aus Operatiounen an Energieverbrauch bezéien.

Dem Apple seng Ënnerstëtzung vun dëser Gesetzgebung reflektéiert déi wuessend Unerkennung tëscht grousse Firmen datt Transparenz a Berichterstattung wesentlech sinn fir de Klimawandel unzegoen. Andeems se hir Emissiounen ëffentlech verëffentlechen, kënnen d'Firmen konkret Schrëtt huelen fir hiren Ëmweltimpakt ze reduzéieren an zu globalen Nohaltegkeetsefforten bäizedroen.

